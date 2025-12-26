Tập đoàn Apollo và Dow Chemical ký hợp tác chiến lược

Dow Chemical sẽ phát triển nguyên liệu silicone chuyên biệt, độc quyền cho Apollo và chia sẻ hạ tầng sản xuất, giúp doanh nghiệp Việt nâng cấp công nghệ, tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tập đoàn Apollo - nhà sản xuất silicone sealant tại Việt Nam và Dow Chemical - tập đoàn hóa chất đa quốc gia, vừa ký Thỏa thuận cung ứng chiến lược, vào ngày 9/12, tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình "Apollo Dow Factory Tour 2025", từ ngày 7 đến 10/12.

Theo đó, Dow Chemical sẽ phát triển nhóm nguyên liệu chuyên biệt, độc quyền dành riêng cho sản phẩm silicone sealant của Apollo tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới.

Đại diện Tập đoàn Apollo và Dow Chemical trong buổi ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Trong khuôn khổ chuyến công tác Thượng Hải, đoàn Apollo gồm ban lãnh đạo cấp cao và các nhà phân phối tiêu biểu trực tiếp đến tham quan và làm việc tại Khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng (Zhangjiacang), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ giữa hai tập đoàn. Đặc biệt, Dow Chemical dành riêng một phần công suất và hạ tầng trong khu phức hợp này để phát triển nguyên liệu đặc thù cho Apollo, thể hiện mức độ ưu tiên đối với một doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực chất trám.

Cơ sở hợp tác được xây dựng trên nền tảng công nghệ của Khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng - một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất của Dow tại châu Á. Tổ hợp này có vốn đầu tư gần 4 tỷ USD, diện tích hơn 110 ha, tích hợp các nhà máy công suất lớn và Shanghai Dow Center, trung tâm R&D lớn nhất của Dow ngoài Mỹ. Trung tâm R&D Thượng Hải quy tụ gần 600 tiến sĩ, nhà khoa học và kỹ sư với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, giữ vai trò then chốt trong phát triển công nghệ polymer, coatings và silicones phục vụ thị trường Trung Quốc, khu vực châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu. Song song với năng lực sản xuất, R&D là trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái của Dow.

"Chuyến công tác của Tập đoàn Apollo tại đây không chỉ là hoạt động tham quan, làm việc, mà khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược vượt xa hợp tác cung ứng thông thường. Apollo cùng Dow chia sẻ định hướng công nghệ và tham gia định hình tương lai ngành vật liệu silicone tại Việt Nam và khu vực", đại diện Apollo chia sẻ.

Ban lãnh đạo cấp cao và các nhà phân phối tiêu biểu của Tập đoàn Apollo tới tham quan và làm việc tại khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Ra mắt năm 2003, Tập đoàn Apollo hiện trở thành thương hiệu quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng, nhà thầu và chủ đầu tư. Mạng lưới phân phối rộng khắp, danh mục sản phẩm được tối ưu cho khí hậu Việt Nam, cùng nguồn nguyên liệu cao cấp từ ShinEtsu và Dow Chemical giúp Apollo củng cố vị thế thương hiệu trong ngành keo silicone.

Tuy nhiên, vị thế thị trường của Apollo không đến từ một sản phẩm đơn lẻ mà từ năng lực kiểm soát chuỗi giá trị. Doanh nghiệp vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư bài bản cho R&D (nghiên cứu và phát triển) và xây dựng hệ thống phân phối đủ sâu để tạo lợi thế quy mô. Do đó, việc hợp tác chiến lược với Dow đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Apollo trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng silicone toàn cầu, vượt ra ngoài vai trò nhà sản xuất nội địa.

"Lợi thế cốt lõi nằm ở quyền chủ động từ R&D, nguyên liệu đến chuẩn hóa chất lượng. Hợp tác toàn diện với Dow giúp Apollo bảo đảm công nghệ và nguyên liệu ổn định, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững và khó sao chép", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Đại diện Tập đoàn Apollo và Dow Chemical tại chương trình "Apollo Dow Factory Tour 2025" ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Apollo, hợp tác chiến lược được xem là một cấu phần cốt lõi của lợi thế cạnh tranh. Việc đồng hành cùng các đối tác chiến lược tầm cỡ quốc tế như Dow trong nghiên cứu - phát triển nguyên liệu chuyên biệt giúp Apollo chủ động nguồn cung chiến lược, duy trì chuẩn chất lượng đồng nhất, đồng thời mở rộng năng lực cạnh tranh tại các thị trường có yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe đối với silicone sealant.

