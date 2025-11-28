Tạp chí Mỹ 'bóc phốt' phương tiện giao thông ở Việt Nam

Lonely Planet cho rằng xe khách nhiều nơi ở Việt Nam chạy chậm, dừng đón trả liên tục nên không đúng giờ, máy bay thường hủy chuyến và delay.

Giới thiệu cách di chuyển ở Việt Nam, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet lựa chọn những phương tiện tiêu biểu như tàu hỏa, tàu thủy, xe máy, xe đạp, xe khách, máy bay, và đưa ra nhận định, tư vấn chi tiết. Bên cạnh những hạn chế của xe khách hay máy bay, tạp chí Australia dành lời khen cho xe đạp và tàu hỏa.

Xe khách dừng liên tục và tốc độ chậm

Xe giường nằm thường có chất lượng tốt. Ảnh: Chinhphu.vn

Đi xe khách giữa các thành phố lớn thuận tiện và thoải mái nhưng ở vùng sâu vùng xa thường chậm và chen chúc. Dù vậy, đây là phương tiện có chi phí thấp.

Ở những nơi đông khách du lịch như Hà Nội và TP HCM, bạn sẽ thấy nhiều biển "Open Tour" dành cho các xe khách chạy cố định giữa các thành phố lớn, cho phép hành khách lên/xuống tự do. Xe thường xuất phát từ các bến cố định. Hầu hết bến đều bán vé, niêm yết giá và giờ xe chạy. Để chắc chắn có chỗ ngồi (đặc biệt dịp lễ, Tết), hãy mua vé trước ít nhất một ngày. Tại các thành phố lớn, bến xe thường nằm xa trung tâm. Nên nhờ khách sạn hoặc người dân chỉ điểm đón gần nhất.

Các nhà xe cũng có chất lượng khác nhau. Cao cấp là xe giường nằm chạy liên tỉnh, ít dừng đỗ, ghế ngả sâu, thậm chí có loại giường nằm. Tuy nhiên, khách nên chuẩn bị nút tai vì hầu như chuyến nào cũng có karaoke hoặc phim võ thuật.

Ở vùng xa, nhiều xe thường dừng để đón trả khách tại nhiều điểm nên hành trình kéo dài. Xe kín khách cùng các loại hàng hóa. Tốc độ di chuyển ở một vài nơi thấp, trung bình khoảng 50 km/h hoặc chậm hơn vì đường đông xe máy, xe tải, người đi bộ và cả gia súc. "Đừng hy vọng đi nhanh như ở châu Âu hay Mỹ", Lonely Planet viết.

Chuyến bay nội địa hay delay

Nếu bạn ít thời gian, bay nội địa là cách di chuyển nhanh nhất. Tuy nhiên, hủy chuyến và delay thường xảy ra. Để tránh rủi ro lỡ chuyến bay quốc tế nối tiếp, hành khách không nên đặt vé nội địa quá sát giờ, tốt nhất hãy khởi hành sớm một ngày.

Thị trường Việt Nam hiện có các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines. Trong đó, Vietnam Airlines có lịch bay ổn định, Vietjet Air giá rẻ hơn nhưng tần suất thay đổi giờ bay khá cao. Với những hành trình quan trọng hoặc cần nối chuyến ra nước ngoài, hành khách nên ưu tiên chọn Vietnam Airlines hoặc Bamboo Airways.

Xe máy chỉ dành cho du khách dũng cảm

Chạy xe máy dọc Việt Nam là ước mơ của nhiều phượt thủ. Nhưng điều kiện giao thông không dành cho người ít kinh nghiệm. Vùng Tây Bắc thử thách với những con đèo dốc đứng, cua gấp liên tục. Du khách cần xe khỏe (ít nhất 150 cc) để vượt dốc và ổ gà. Còn ở vùng ven biển hay các điểm du lịch lớn (Hội An, Nha Trang, Mũi Né, Đà Lạt), thuê xe tay ga hoặc xe số nhẹ nhàng với giá khoảng 200.000 đến 300.000 đồng một ngày.

Thuê xe thường thoả thuận miệng và chủ xe sẽ giữ hộ chiếu của khách. Du khách nên tìm những nơi cho thuê chuyên nghiệp, có bảo hiểm và hợp đồng rõ ràng, luôn đội mũ bảo hiểm nếu không muốn bị phạt. Nếu khách không có bằng lái xe máy hợp lệ (A1/A2 hoặc giấy phép lái xe quốc tế IDP 1968), bảo hiểm du lịch sẽ từ chối chi trả khi xảy ra tai nạn. Nhiều du khách vẫn liều chạy, nhưng đó là sự đánh cược. Nếu không tự tin, khách nên thuê tài xế địa phương.

Thỏa thuận giá xích lô đi trong phố

Xe buýt là loại hình giao thông công cộng rẻ ở trung tâm thành phố, nhưng tuyến đường phức tạp và có thể bị móc túi. Nếu muốn thoải mái hơn, khách nên đi taxi của các hãng uy tín, hoặc đặt xe công nghệ (ôtô và xe máy) qua ứng dụng Grab, Xanh SM hoặc Be.

Cách khám phá thành phố thú vị hơn là ngồi xích lô, dù phương tiện này ngày càng hiếm. Khách nên thỏa thuận giá trước. Nếu muốn nhanh hơn, du khách có thể thử xe ôm. Tài xế có cách luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc hiệu quả nhất trong phố, khách chấp nhận ôm hành lý phải ôm trên đùi hoặc đeo sau lưng.

Đạp xe khám phá những con đường làng

Du khách đạp xe ở đường làng. Ảnh: Chày Lập Farmstay

Đạp xe là một cách di chuyển thú vị ở Việt Nam, đặc biệt ở những con đường nông thôn yên tĩnh, bằng phẳng. Xe đạp có thể thuê tại khách sạn và công ty du lịch ở bất kỳ nơi nào, nhưng chất lượng xe rất khác nhau. Đối với những chuyến đi đường dài, du khách nên tham gia tour đạp xe có tổ chức hoặc đặt công ty chuyên về tour xe đạp như Vietnam Cycling hoặc Indochina Bike Tours. Khách cũng có thể vận chuyển xe đạp trên nóc xe buýt hoặc gửi theo tàu hỏa.

Tàu Thống Nhất dành cho khách xuyên Việt

Tàu Thống Nhất dành cho du khách muốn ghé thăm cả Hà Nội và TP HCM cùng các điểm đến đẹp ở miền Trung. Tuyến đường sắt chính của Việt Nam chạy theo bờ biển, nối hai thành phố nhộn nhịp này, và gần như dừng ở mọi nơi khách muốn ghé. Du khách có thể chọn chuyến tối để ngủ đêm trên tàu và đến nơi vào buổi sáng, tiết kiệm được một đêm khách sạn mà vẫn ngắm được cảnh đẹp hai bên đường. Ngoài tuyến chính Bắc - Nam chính, còn có các chuyến tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng, Lào Cai hay sang Trung Quốc tới Côn Minh và Nam Ninh.

Đi thuyền đến đảo hoặc khám phá sông Mekong

Việt Nam có nhiều sông và đảo. Tuyến đường sông lớn nhất là Mekong. Người dân địa phương dùng thuyền chở khách đi lại khắp nơi. Ngoài ra, du khách có thể đi thuyền theo đường biển, khởi hành từ TP HCM, Hội An, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế và Ninh Bình, với điểm đến đa dạng như đảo Phú Quốc, Cù Lao Chàm, vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Côn Đảo. Giao thông đường biển có thể bị gián đoạn trong mùa bão từ tháng 5 đến tháng 12. Du khách cần theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên và có kế hoạch thay đổi.

Tâm Anh (theo Lonely Planet)