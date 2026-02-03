Tạo hình niệu đạo cho nam thanh niên bị dị tật bẩm sinh

TP HCMAnh Phùng, 25 tuổi, bị dị tật lỗ tiểu lệch thấp bẩm sinh, nay được bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hồi phục chức năng tiểu.

Lỗ niệu đạo cùa bệnh nhân nằm sai vị trí, ở thân dương vật thay vì ở đỉnh, kèm dương vật cong ảnh hưởng đến tiểu tiện và thẩm mỹ bệnh nhân. Anh đã được phẫu thuật từ lúc một tuổi, sau đó xuất hiện lỗ rò niệu đạo và tái phát nhiều lần. 25 tuổi, anh đã trải qua 6 lần phẫu thuật vá lỗ rò vẫn không cải thiện triệt để.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đường kính lỗ rò niệu đạo của bệnh nhân khoảng 5 mm, tia tiểu lệch, nước tiểu thoát ra cả ở lỗ rò lẫn đỉnh dương vật. Trường hợp này được xếp vào thể nặng do đã phẫu thuật nhiều lần không thành công, nguy cơ biến chứng cao, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, sinh hoạt tình dục và khả năng sinh sản về sau.

Theo bác sĩ Duy, phẫu thuật tạo hình niệu đạo là phương pháp điều trị duy nhất nhằm đưa lỗ tiểu về đúng vị trí, chỉnh cong dương vật, phục hồi chức năng tiểu tiện và sinh dục. Êkíp cắt bỏ mô xơ quanh lỗ rò, tạo hình niệu đạo mới bằng kỹ thuật khâu hai lớp riêng biệt (lớp trong và lớp ngoài), ở giữa có lớp mô đệm ngăn cách. Bác sĩ sử dụng cân cơ vùng xung quanh để che phủ lỗ rò giúp giảm nguy cơ rò tái phát và hẹp niệu đạo, sau đó chỉnh sửa thẩm mỹ dương vật.

Bác sĩ Duy (giữa) cùng êkíp khoa Tiết niệu phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho anh Phùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, anh Phùng được điều trị kháng sinh. Tái khám sau ba tuần, bác sĩ ghi nhận vết mổ lành tốt, không còn rò niệu đạo, người bệnh được khuyến cáo theo dõi tiếp ít nhất 6 tháng để phòng nguy cơ tái phát.

Miệng niệu đạo đóng thấp là dị tật thường gặp ở bé trai, nhưng một số trường hợp tồn tại hoặc tái phát khi trưởng thành do phẫu thuật từ nhỏ không triệt để. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác gây bệnh, nhưng nguy cơ đến từ yếu tố di truyền, tiền sử gia đình mắc bệnh, nội tiết và môi trường.

Theo bác sĩ Duy, các yếu tố như nhiễm trùng vết mổ, mô sẹo xơ hóa và áp lực mạnh từ dòng nước tiểu làm tăng nguy cơ rò niệu đạo, khiến người bệnh phải phẫu thuật nhiều lần. Ở thể nặng, bệnh có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Thời điểm lý tưởng để phẫu thuật tạo hình niệu đạo là 1-2 tuổi. Can thiệp sớm, đúng kỹ thuật giúp trẻ phát triển bình thường cả về chức năng lẫn tâm lý, dù vẫn có nguy cơ tái phát khi lớn. Với người trưởng thành mắc dị tật này, bác sĩ khuyến cáo nên khám chuyên khoa để đánh giá chính xác mức độ và điều trị phù hợp.

Hà Thanh

*Tên nhân vật đã được thay đổi