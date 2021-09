Tạo cơ hội vào đại học cho thí sinh không thể thi tốt nghiệp

Các trường đại học được yêu cầu bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT do Covid-19.

Công văn ngày 24/9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các đại học, học viện nêu rõ do dịch bệnh, Đại học Quốc gia TP HCM không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như kế hoạch. Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi vào ngày 26/9.

Để tiếp tục công tác tuyển sinh năm 2021, Bộ đề nghị các trường rà soát, công bố đề án tuyển sinh trước 15 ngày so với ngày xét tuyển. Các trường xem xét bổ sung phương án tuyển số chỉ tiêu đã dành lại cho thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự cả hai đợt do dịch bệnh. Những em này bao gồm cả số được đặc cách tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do.

Phương án tuyển bổ sung có thể là xét kết quả học tập bậc THPT kết hợp thi đánh giá, phỏng vấn trực tuyến, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được chia làm hai đợt với sự tham dự của hơn một triệu thí sinh. Do ảnh hưởng của Covid-19, hơn 15.000 em ở 44 tỉnh, thành không thể dự thi, được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Trong số này, nhiều em có nguyện vọng sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học.

Từ cuối tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường dành chỉ tiêu xét tuyển thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT và được đặc cách tốt nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em.

Tháng 8, Bộ cũng có văn bản gửi các trường hướng dẫn việc này, đồng thời đề nghị xem xét tiếp nhận hồ sơ xét tuyển không chỉ với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp mà cả thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước. Tuy nhiên, nhiều thí sinh tự do vẫn phải "khóc hết nước mắt" vì dù trường điều chỉnh phương án, các em vẫn khó đáp ứng được bởi thực tế suốt một năm qua chỉ ôn tập, chuẩn bị cho phương án xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Dương Tâm