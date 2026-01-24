Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng khoa học và công nghệ

Nghị quyết Đại hội XIV xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chính để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XIV. Theo đó, Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) nêu trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII được nhìn nhận diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, xuất hiện nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, đặc biệt là đại dịch Covid-19, cùng tình trạng đứt gãy các chuỗi cung ứng do căng thẳng, xung đột địa chính trị ngày càng phức tạp. Với ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, tư duy đổi mới, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Nghị quyết nêu mục tiêu phát triển thời gian tới là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Trong đó, Nghị quyết đặt ra mục tiêu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Nghị quyết nêu "hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tổng Bí thư Tô Lâm và các ủy viên Trung ương khóa XIV ra mắt đại hội. Ảnh: Giang Huy

Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026-2030 được Đại hội đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt khoảng 8,5%/năm. Tổng tích lũy tài sản khoảng 35-36% GDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP.

Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030) duy trì mức giảm 1 - 1,5 điểm%/năm. Phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất.

Nghị quyết đề cập 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới.

Trong đó, mô hình tăng trưởng mới lấy mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về văn hóa, Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Đại biểu quốc tế đến dự phiên bế mạc Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Giang Huy

5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV được Nghị quyết nêu là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thể chế được yêu cầu bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa giữa tăng trưởng và phát triển; giữa kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa đổi mới, hoàn thiện thể chế với các chuyển đổi trọng tâm, toàn diện trên mọi lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới đồng bộ phương thức và nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Công tác cán bộ phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài; tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước.

Về kinh tế, Nghị quyết nêu rõ kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nền kinh tế cơ cấu lại theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết yêu cầu tạo đột phá, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược, trọng tâm là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với giáo dục, Nghị quyết đặt ra yêu cầu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về quốc phòng - an ninh, Đại hội yêu cầu xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của đất nước.

Các mẹ Việt Nam anh hùng - khách mời dự bế mạc Đại hội. Ảnh: Giang Huy

Đại hội xác định 3 đột phá chiến lược cần tập trung trong nhiệm kỳ, gồm đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển, nâng cao năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó là chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đột phá cuối cùng là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức; hạ tầng công nghệ phục vụ cho quá trình quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển; hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng văn hóa, giáo dục, thể thao.

Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng ý không bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành.

Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Sơn Hà