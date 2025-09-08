'Chủ trọ vô cảm khi tăng giá thuê nhà 10%'

'Trong thời buổi kinh tế khó khăn, chủ trọ nên chia sẻ với người thuê nhà, thay vì kinh doanh kiểu tát nước theo mưa, tăng giá nhà trọ'.

"Tôi có căn nhà nho nhỏ cho thuê, hợp đồng thuê là hai năm giữ giá, qua năm thứ ba sẽ điều chỉnh tăng một chút. Thế nhưng, thời gian qua kinh tế gặp nhiều khó khăn, nên tôi quyết định giữ nguyên, không bàn tới chuyện tăng giá với người thuê trọ. Tôi cũng từng trải qua thời gian đi thuê nhà nên rất hiểu sự vất vả của người lao động. Đôi khi mở mắt ra thấy tiền thuê nhà đến tháng phải trả là thấy nản rồi, chứ chưa tính tới chuyện tăng giá. Tôi thương các bạn trẻ mới vào đời, nhiều gian truân với cuộc sống nên không muốn làm khó họ".

Đó là chia sẻ của độc giả TLP xung quanh thực tế "Giá nhà trọ tăng cao, người thuê gặp khó". Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), giá thuê nhà tháng 8 đã tăng gần 7%. So với hồi tháng 3, nhiều nhà trọ đã tăng giá khoảng 10%, còn chung cư mini khoảng 10-15%. Trong khi đó, đà tăng trưởng thu nhập của người dân theo năm không đuổi kịp với đà tăng giá nhà. Giá nhà ở thủ đô vẫn leo thang từ đầu năm đến nay kéo theo kỳ vọng tăng hiệu suất cho thuê từ nhóm chủ nhà, nhà đầu tư. Cùng đó, lạm phát chung của nền kinh tế cũng góp phần vào quyết định điều chỉnh giá thuê.

Nhấn mạnh sự chia sẻ của chủ nhà với khách thuê trọ là rất cần thiết trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, bạn đọc Elsathang bình luận: "Cho thuê phòng mà mỗi năm tăng giá 10% thì quá vô cảm. Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại, lẽ ra chúng ta nên chia sẻ với nhau một chút để cùng vượt qua thay vì kinh doanh kiểu tát nước theo mưa, lợi dụng mùa sinh viên nhập học để lấy lý do tăng giá nhà trọ. Với các trường hợp chủ trọ như thế, người thuê nên chia tay sớm bớt cho đau khổ.

Khi đi thuê trọ, ngoài tình trạng phòng ốc, tôi đặc biệt chú ý đến việc tính giá điện của chủ nhà, ví dụ giá điện thuê trọ theo mặt bằng chung hiện tại là 4.000 đồng một số, nhưng nếu chỗ nào họ tính giá 3.000 đồng thì tôi sẽ lưu ý đặc biệt. Không phải vì tiết kiệm được thêm vài chục ngàn mỗi tháng mà việc tính giá điện thấp cho thấy sự nhân đạo nhất định của chủ nhà đối với người thuê. Họ luôn cố gắng cân bằng và hài hòa lợi ích giữa hai bên để có thể hợp tác với nhau ổn định, lâu dài. Đôi khi chúng ta cần phải nhìn vào những điều nhỏ nhặt để thấy những thứ xa hơn".

Phản đối hành động tăng giá thuê trọ trong thời điểm lạm phát, độc giả Dongocanh nhận định: "Vấn đề ở đây là nhiều chủ trọ luôn viện cớ, lý do để tăng tiền thuê trọ. Ví dụ cứ mỗi đầu năm học, sinh viên nhập học nhiều, còn bỡ ngỡ tìm phòng, thì chủ trọ đã tùy tiện tăng giá, khiến những người cũ đang trọ cũng bị tăng giá theo. Nói thẳng ra là họ có cớ đuổi người thuê cũ để cho người mới thuê với giá cao.

Trong khi đó, chủ nhà có nhiều phòng cho thuê, doanh thu lớn và lại đều như vắt chanh, nếu có lạm phát cũng không đáng là bao so với doanh thu. Vậy mà họ cứ lấy cớ này cớ nọ để tăng tiền thuê trọ liên tục. Điều đó chẳng phải là biểu hiện của sự tham lam hay sao? Tất nhiên, không phải chủ nhà trọ nào cũng đều thế nhưng thực tế ngày nay không ít trường hợp như vậy".

Trong khi đó, nhìn nhận câu chuyện dưới góc nhìn của chủ nhà trọ, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Quá Rảnh Chém Gió phản biện: "Thuận mua vừa bán, nếu người thuê thấy giá cao thì sao không chuyển chỗ trọ khác giá thấp hơn? Còn nếu không tìm thấy chỗ cho thuê giá thấp hơn thì chứng tỏ đó là mặt bằng chung của thị trường, không nên trách chủ nhà trọ. Điện cũng mới tăng giá hồi tháng 6, rồi thêm thuế doanh thu, trượt giá... tất cả cộng vào giá cho thuê nên không tăng mới lạ".

Cùng chung suy nghĩ, độc giả Sunwukong cho rằng: "Người đi thuê trọ nên hiểu rõ tình hình hiện nay: Lạm phát tăng cao. Thế nên, dù phòng trọ không có gì thay đổi, không được cải tạo thì chủ trọ cũng vẫn phải tăng giá để bù vào lạm phát. Không lẽ người ta cứ phải giữ giá thuê hoài trong khi mọi thứ đều tăng giá? Bạn đi làm cũng muốn tăng lương, vậy tại sao không cho chủ trọ tăng thu nhập?"

Việt Thành tổng hợp