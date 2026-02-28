Tăng gấp 4 lần tiền thưởng với người có công phá án, chống tội phạm

Từ 1/3, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm sẽ được nâng mức thưởng đột xuất từ 5 lên 20 triệu đồng; với tập thể từ 20 lên 50 triệu đồng.

Đây là nội dung mới được nêu trong Quyết định 07/2026 của chính phủ, quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quyết định chính thức có hiệu lực từ 1/3, thay thế Quyết định 04/2019 sau 6 năm thi hành.

Văn bản mới này đánh dấu bước ngoặt trong việc huy động nguồn lực tài chính để đấu tranh với tội phạm, đồng thời điều chỉnh tăng mạnh các mức chi thưởng và hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hoặc bị thiệt hại trong quá trình tham gia bảo vệ an ninh trật tự

Tăng đãi ngộ với người có công phá án và hậu phương

Mức tiền thưởng đột xuất cho các chiến công phá án có sự thay đổi mạnh nhất. Quyết định 07 nâng mức thưởng tối đa cho cá nhân từ 5 triệu đồng lên 20 triệu đồng mỗi lần thưởng, tức tăng gấp 4 lần so với Quyết định 04.

Đối với tập thể có thành tích xuất sắc, mức thưởng cũng được điều chỉnh tăng từ tối đa 20 lên đến 50 triệu đồng cho mỗi lần.

Bên cạnh việc khen thưởng, chính sách hỗ trợ cho "hậu phương" của những người không may bị thiệt hại khi tham gia chống tội phạm cũng được quy định rõ hơn, mức cao hơn.

1.000 cảnh sát TP HCM vây rừng keo, bắt kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê (trùm mặt), tháng 1/2024. Ảnh: Đình Văn

Quyết định 04 trước đây chỉ dẫn chiếu gián tiếp mức hỗ trợ theo các nghị định cũ gây khó khăn nhất định trong việc áp dụng trực tiếp. Khắc phục điều này, Quyết định 07 quy định mức trợ cấp đột xuất tối đa lên tới 100 triệu đồng cho gia đình của người tử vong khi tham gia phòng, chống tội phạm. Trường hợp bị thiệt hại về sức khỏe, mức trợ cấp tối đa là 20 triệu đồng. Cả hai mức trên đều gấp đôi quy định cũ.

Vấn đề đền bù thiệt hại về tài sản cũng được quy định rõ ràng và thực tế hơn trong quy định mới. Đối với những tài sản bị hư hỏng, thiệt hại có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên trong quá trình tham gia chống tội phạm, người dân có thể nhận được mức đền bù tối đa là 50 triệu đồng cho mỗi tài sản.

Giá trị tài sản bị thiệt hại sẽ được tính toán dựa trên giá thị trường tại địa phương vào thời điểm xảy ra vụ việc, bao gồm cả việc tính khấu hao tài sản. Đây là một bước tiến quan trọng giúp người dân yên tâm hơn khi tham gia cùng lực lượng chức năng trấn áp tội phạm.

Chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán là một điểm mới của Quyết định 07 mà quy định cũ năm 2019 chưa đề cập đến. Cụ thể, ngay tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận là nạn nhân của tội phạm mua bán người, nạn nhân sẽ được hỗ trợ một khoản tiền bằng một lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành của Chính phủ. (Vùng 1 là 5,31 triệu đồng; vùng 2 là 4,73 triệu; vùng 3 là 4,14 triệu và vùng 4 là 3,7 triệu đồng.

Khoản hỗ trợ này mang tính chất cấp bách, giúp nạn nhân có nguồn lực tài chính ban đầu để ổn định cuộc sống sau khi được giải cứu hoặc thoát khỏi sự kiểm soát của tội phạm.

Bộ Công an công khai thu chi Quỹ định kỳ 6 tháng trên cổng thông tin điện tử

Về cơ chế quản lý tài chính, Quyết định 07 mang đến một luồng gió mới khi cho phép Quỹ phòng, chống tội phạm được vận hành linh hoạt hơn theo cơ chế thị trường. Thay vì chỉ được mở tài khoản duy nhất tại Kho bạc Nhà nước như quy định tại Quyết định 04, giờ đây Quỹ có thể mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại.

Nghị định 07 cũng cho phép sử dụng số dư nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại ngân hàng nhằm mục đích bảo toàn và phát triển ngân sách hoạt động. Nguồn hình thành Quỹ cũng được bổ sung thêm khoản "thu lãi từ tài khoản tiền gửi", tạo ra cơ chế tự chủ tài chính tốt hơn so với trước đây.

Theo đó, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương sẽ được hình thành từ các nguồn: số dư từ Quỹ cũ; các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm; thu lãi từ tài khoản tiền gửi của Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương và nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý các khoản đóng góp bằng hiện vật cũng được siết chặt và minh bạch hóa hơn. Quyết định 07 quy định Bộ Công an (đối với quỹ trung ương) và UBND cấp tỉnh (đối với quỹ cấp tỉnh) phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc theo dõi, phân bổ và xác định giá trị các khoản hiện vật, hàng hóa được tài trợ.

Quy trình hạch toán thu, chi và quyết toán đối với các nguồn lực phi tiền tệ này phải được thực hiện nghiêm ngặt theo pháp luật, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích hoặc gây thất thoát nguồn lực đóng góp của xã hội.

Để đảm bảo tính công khai và minh bạch, Quyết định 07 yêu cầu Bộ Công an không chỉ báo cáo định kỳ cho Thủ tướng và Bộ Tài chính mà còn phải đăng tải tình hình quản lý, sử dụng Quỹ trung ương lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, định kỳ 6 tháng.

Điều này giúp cộng đồng và các tổ chức tài trợ có thể giám sát trực tiếp dòng tiền của quỹ, đảm bảo mọi khoản đóng góp đều được chuyển đến đúng đối tượng thụ hưởng. Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ quy định rõ nguyên tắc lựa chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn và linh hoạt dòng tiền cho quỹ.

Hải Thư