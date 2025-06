Tăng Duy Tân, Bích Phương gây chú ý ở 'Em xinh say hi'

Ca sĩ Tăng Duy Tân, Bích Phương lần đầu đứng chung sân khấu tại show "Em xinh say hi" giữa tin đồn hẹn hò, khiến fan thích thú.

Tăng Duy Tân là khách mời hỗ trợ đội Bích Phương trong tiết mục Em chỉ là (sáng tác RedT) tại vòng Live Stage 2, lên sóng ngày 28/6. Màn hòa giọng của cả hai được khán giả chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Tiết mục "Em chỉ là" tại Em xinh say hi Tiết mục "Em chỉ là" do Bích Phương, Hoàng Duyên, Muội, LyHan và Tăng Duy Tân thể hiện.

Nội dung ca khúc nói về sự thứ tha sau chuyện buồn từng xảy ra trong quá khứ. Tăng Duy Tân ngồi bên cây đàn piano, trong khi Bích Phương treo người giữa không trung, tạo không gian lãng mạn, bay bổng.

Họ được khán giả đồn đoán yêu đương từ năm 2024 đến nay nhưng chưa xác nhận. Việc cặp sao lần đầu đứng chung sân khấu, có màn tương tác tình tứ, hút sự quan tâm của fan.

Trong phần giao lưu, Trấn Thành liên tục có những câu nói nhắc về mối quan hệ, khiến cả hai ngượng ngùng. Khi MC hỏi Tăng Duy Tân: "Phải chăng trong nhóm có người đặc biệt của em, khiến em muốn che chở nhóm mình đến vậy?". Bích Phương kế bên tỏ vẻ hồi hộp và nhắc nhở: "Đừng nói gì nhạy cảm quá nhé".

Tăng Duy Tân diễn cảnh tình tứ với Bích Phương trong tiết mục.

Ở hậu trường, Tăng Duy Tân khiến khán giả bất ngờ về cách xưng hô "anh" với Bích Phương dù kém cô sáu tuổi. Khi xem tiết mục Gã săn cá của đội 52Hz, anh ghé sát nói với Bích Phương: "Xem xong bài này, anh nổi máu hơn thua". Còn các "em xinh" nhận xét Bích Phương, Tăng Duy Tân "rất hiểu nhau".

Tăng Duy Tân từng mời Bích Phương tham gia MV Ikigai hồi tháng 10/2024. Trước đó, anh sáng tác và sản xuất ca khúc Nâng chén tiêu sầu do cô trình bày. Tại sự kiện ra mắt album đầu tay hồi tháng 10/2023, Tăng Duy Tân nhận nhiều câu hỏi của truyền thông về mối quan hệ với Bích Phương. Anh nói ca sĩ có nhiều điểm đồng điệu với mình trong cuộc sống lẫn tư duy âm nhạc.

Tăng Duy Tân, 30 tuổi, sinh ra trong gia đình gốc làm nông ở Quảng Trị. Anh là cháu của nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003), em họ ca sĩ Tùng Dương. Hai năm qua, Tăng Duy Tân vào Nam lập nghiệp, tên tuổi dần được nhớ đến qua các ca khúc như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu. Anh được khán giả nhận xét là "hiện tượng mới của làng nhạc", từng đoạt các giải thưởng tại Cống hiến, Làn Sóng Xanh, Ngôi sao của năm.

Bích Phương tên đầy đủ là Bùi Bích Phương, 36 tuổi, quê Quảng Ninh. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, từng vào top 7 Vietnam Idol 2010. Các ca khúc hit của cô gồm Có khi nào rời xa, Rằng em mãi ở bên, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bùa yêu.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8.

30 người chơi được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc và loại dần. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp