Tăng cường miễn dịch giúp bé phòng tránh dịch bệnh

Trẻ nhỏ thường có hệ miễn dịch yếu, dễ nhiễm bệnh nên cần ăn uống đầy đủ để cải thiện chiều cao, cân nặng, tăng sức đề kháng, phòng nCoV.

Trẻ dưới 5 tuổi có hệ miễn dịch yếu

Trẻ dưới 5 tuổi dễ mắc bệnh nhiễm trùng hay dị ứng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng kém, không chống đỡ nổi các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt từ 6 tháng tới 3 tuổi được coi là "khoảng trống" miễn dịch của trẻ nhỏ. Đây là thời gian giao thoa giữa hai hệ miễn dịch, một là bảo vệ miễn dịch thụ động (nhờ vào các kháng thể từ mẹ truyền qua nhau thai trong thời kỳ bào thai và qua sữa mẹ sau khi bé chào đời), hai là bảo vệ miễn dịch chủ động (do trẻ tự tạo ra), nên tần suất mắc bệnh rất cao. Khi mắc bệnh, trẻ thường không muốn ăn uống gì, hoặc không hấp thụ được thức ăn nên chậm phát triển cân nặng và chiều cao. Trẻ mắc bệnh thường xuyên cũng như trẻ sinh non, trẻ sinh nhẹ cân (dưới 2,5 kg) có nhiều nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi.

Giải pháp tăng đề kháng cho trẻ

Để phòng chống được các bệnh tật, nhất là trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, phụ huynh cần tăng cường miễn dịch cho trẻ. Trong đó, dinh dưỡng là yếu tố vô cùng quan trọng, bởi dinh dưỡng được coi là nguồn gốc của sức khỏe.

Phụ huynh cần bổ sung các vi chất dinh dưỡng tác động đến chiều cao, giúp trẻ ăn ngon miệng như canxi (có trong các sản phẩm từ sữa, rau có màu xanh thẫm, sản phẩm từ đậu tương, cá), sắt, kẽm (có trong thịt đỏ, một số hải sản, ngũ cốc nguyên hạt), vitamin A, D (dầu gan cá, nhất là ở các loại cá béo, gan và chất béo của động vật, trứng gà), chất xơ (có trong rau, củ quả) hoặc chất xơ hòa tan FOS có nhiều trong sữa, hoặc các thực phẩm dinh dưỡng khác.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên, để bé có hệ miễn dịch tốt, mẹ cần cho bé bú sữa trong suốt 6 tháng đầu và có thể kéo dài tới 2 tuổi. Trong sữa mẹ, HMO (Human milk oligosaccharide) là thành phần rắn nhiều thứ ba, sau chất béo và carbohydrate. HMO được coi là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi ở đường ruột, trong khi đó, 70% hệ miễn dịch nằm ở đường ruột. Đây là mồi nhử ngăn chặn các tác nhân gây bệnh bám dính vào tế bào. Khi không có HMO, vi khuẩn bám vào các thụ thể của tế bào, sau đó xâm nhập vào trong tế bào gây nhiễm trùng và bệnh tật. Khi có HMO, các tác nhân gây bệnh bám vào HMO thay vì thụ thể của tế bào; kích thích các tế bào miễn dịch tiết ra các yếu tố bảo vệ. Các nghiên cứu chuyên sâu trên thế giới chỉ ra rằng HMO giúp giảm nhiễm trùng nói chung tới 52% và giảm nhiễm trùng đường hô hấp tới 66% ở trẻ em.

Với riêng trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, khẩu phần ăn của trẻ cần cung cấp lượng calo và protein nhiều hơn nhu cầu bình thường của lứa tuổi để phục hồi tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Tuy nhiên việc tăng lượng phải diễn ra từ từ, mỗi ngày tăng một chút để trẻ làm quen. Trẻ cũng cần được bổ sung dầu mỡ, vì dầu mỡ cung cấp năng lượng gấp đôi chất bột và chất đạm.

Ngoài yếu tố dinh dưỡng, ăn đủ chất - uống đủ nước, vận động và ngủ đủ giấc cũng là hai biện pháp cần thiết giúp trẻ tăng miễn dịch.

Theo nhiều nghiên cứu, việc vận động mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ: tốt cho sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh của phổi vì vận động cần trao đổi khí thường xuyên hơn, giúp xương chắc khỏe, đạt được mật độ xương cao hơn. Ngoài ra, vận động có thể kích thích sản sinh và liên kết các tế bào thần kinh, nâng cao năng lực trí não cho bé. Vận động thường xuyên chính là cách tăng sức khỏe hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật. Khi vận động, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi giúp bài tiết các độc tố và rửa trôi vi khuẩn gây hại tích tụ trên da. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý lau mồ hôi cho bé khi vận động, tránh để bé bị ngấm lạnh và vận động cũng cần phù hợp với khả năng của bé, không nên quá sức. Vận động ngoài trời còn tạo cho bé tâm lý vui vẻ thoải mái, ăn uống ngon miệng.

Nhu cầu ngủ ở trẻ nhỏ rất cao, cứ một giờ hoạt động phải bù lại bằng 2 giờ ngủ. Trẻ càng nhỏ tuổi, thời gian ngủ càng nhiều. Dưới 1 tuổi, bé ngủ ít là 14 giờ mỗi ngày. Từ 1 đến 3 tuổi, bé ngủ khoảng 12-14 giờ mỗi ngày. Dưới 5 tuổi, bé cần ngủ 10-12 giờ mỗi ngày. Từ 3 tuổi trở đi, phần lớn trẻ đã hình thành được thói quen ngủ.

Một giấc ngủ sâu là điều kiện cần cho sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Ngủ là thời điểm não bộ nạp lại năng lượng. Ngủ không ngon giấc hoặc thiếu ngủ, trẻ dễ cáu gắt, quấy khóc, không tập trung, mệt mỏi. Nếu thường xuyên thiếu ngủ, trẻ sẽ phát triển chậm hơn so với các bạn đồng trang lứa. Các nghiên cứu khoa học chứng minh khi ngủ, cơ thể tiết ra lượng hormon tăng trưởng nhiều gấp 4 lần khi thức. Được ngủ đủ giấc, ngủ sâu, đặc biệt trong giai đoạn vàng từ 22h đêm đến 3h sáng, bé cũng cải thiện hệ miễn dịch của bản thân và tăng trưởng tốt hơn.

