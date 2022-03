Tặng áo thun cao cấp khi mua điều hòa Mitsubishi Heavy

Từ nay đến 26/6, người tiêu dùng mua điều hòa dân dụng treo tường Mitsubishi Heavy sẽ được tặng áo thun cao cấp.

Dự báo thời tiết ghi nhận, từ đầu mùa khô đến nay, nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ là 36,8 độ C (Biên Hòa ngày 3/2), TP HCM cao nhất chỉ ở khoảng 35 độ C. Theo dự báo, tháng 4, 5, nhiệt độ cao nhất ở TP HCM, Biên Hòa, Đồng Nai, Đồng Xoài, Bình Phước có thể lên 39 độ C. Để chuẩn bị cho mùa nắng nóng sắp đến, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) mang đến cho người tiêu dùng giải pháp chống nóng với các sản phẩm điều hòa nhiệt độ tiết kiệm điện, độ bền cao, khả năng làm lạnh nhanh và chế độ bảo hành chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, thương hiệu điều hòa Nhật Bản còn tung nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Áo thun cao cấp với màu đen viên trắng, thêu logo Mitsubishi Heavy.

Từ 1/3 đến hết 26/6, người tiêu dùng sẽ được nhận ngay một áo thun Mitsubishi Heavy cao cấp khi mua điều hòa dân dụng treo tường Mitsubishi Heavy (chương trình chỉ áp dụng từ Huế vào Cà Mau).

Thủ môn Đặng Văn Lâm - Đại sứ thương hiệu Mitsubishi Heavy Industries tại Việt Nam.

Mitsubishi Heavy Industries là điều hòa thương hiệu Nhật Bản sản xuất tại Thái Lan, được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng và tin dùng vì độ bền và khả năng làm lạnh nhanh. Sản phẩm tích hợp nhiều chức năng tiên tiến như công nghệ tiết kiệm điện eco, đảo gió 3D AUTO, công nghệ Jet Engine mô phỏng động cơ cánh máy bay phản lực, Hi Power làm lạnh nhanh, lưới lọc bụi mịn 2.5pm, lọc khuẩn, lọc mùi và nhiều công nghệ tiện ích khác.

Thế Đan