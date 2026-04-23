Tandoland phát triển đô thị công nghiệp tích hợp tại Tây Nam TP HCM

Tandoland xây dựng khu công nghiệp Tandoland và khu đô thị công nghiệp Dragon Eden tại Tây Ninh, kết hợp sản xuất, khu ở và dịch vụ trong cùng không gian, gắn với hạ tầng liên vùng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, hai dự án trên góp phần đánh dấu bước chuyển mình về quy mô, thể hiện rõ tư duy phát triển tích hợp, hướng đến hình thành các cực tăng trưởng mới tại khu Tây Nam TP HCM. Khu công nghiệp sinh thái Tandoland có quy mô 250 ha còn khu đô thị công nghiệp Dragon Eden (khu dân cư Mai Bá Hương) rộng 146,8 ha.

Trong đó, Dragon Eden có lợi thế vị trí chiến lược với mặt tiền rộng 60 m Lương Hòa Bình Chánh kết nối trực tiếp Võ Văn Kiệt nối dài, tuyến giao thông huyết mạch dẫn thẳng về trung tâm TP HCM. Đồng thời, dự án còn hưởng lợi từ trục Hựu Thạnh - Tân Bửu lộ giới 102 m kết nối trực tiếp với vành đai 3, mở ra khả năng kết nối liên vùng linh hoạt giữa TP HCM, Tây Ninh và các tỉnh lân cận.

Khu công nghiệp Tandoland và khu đầu tư công nghiệp Dragon Eden từ trên cao. Ảnh: Tandoland

Khi đặt trong tổng thể khu vực Lương Hòa - Bình Chánh, nơi đang hình thành cụm đô thị công nghiệp quy mô khoảng 1.100 ha, Dragon Eden trở thành một phần trong cấu trúc phát triển chung. Dự án không phát triển riêng lẻ mà gắn với quy hoạch vùng, kết hợp giữa vị trí, hạ tầng và định hướng dài hạn. Cách tiếp cận này tạo nền tảng cho việc hình thành khu đô thị có chức năng đa dạng, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa kinh tế, môi trường và đời sống.

Bên cạnh yếu tố quy hoạch, Tandoland chú trọng hoàn thiện pháp lý ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Doanh nghiệp chỉ đưa ra thị trường các sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện giao dịch và sở hữu hợp pháp. Việc chủ động xử lý các thủ tục pháp lý trước khi mở bán giúp quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời hạn chế rủi ro cho người mua.

Thực tế triển khai cho thấy cách tiếp cận này nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, khi Dragon Eden ghi nhận lượng giao dịch tốt trong mở bán đầu tiên. Kết quả này cho thấy mức độ quan tâm đối với các dự án có pháp lý rõ ràng và sẵn sàng giao dịch

Lễ ra quân giai đoạn hai dự án Dragon Eden. Ảnh: Tandoland

Song song đó, Tandoland duy trì kỷ luật tài chính trong quá trình vận hành. Doanh nghiệp thực hiện chính sách chi trả phí đúng tiến độ cho hệ thống phân phối, qua đó đảm bảo dòng tiền ổn định và hỗ trợ hoạt động bán hàng liên tục. Khi dòng tiền được kiểm soát tốt, quá trình triển khai dự án có thể duy trì tiến độ và hạn chế gián đoạn.

Theo đại diện doanh nghiệp, từ góc độ tổng thể, sự kết hợp giữa nền tảng kinh nghiệm, quy hoạch đồng bộ, pháp lý rõ ràng và quản trị tài chính ổn định giúp Tandoland xây dựng nền tảng phát triển dài hạn. Mô hình này hướng đến hiệu quả triển khai dự án, tạo sự liên kết giữa các bên tham gia, từ chủ đầu tư, đơn vị phân phối đến người mua, qua đó góp phần hình thành các khu đô thị công nghiệp có khả năng vận hành ổn định.

Đại diện cho biết thêm, đơn vị triển khai chiến lược phát triển trên nền tảng kế thừa gần ba thập niên kinh nghiệm từ Tân Đô Group, với định hướng xuyên suốt là phát triển gắn với giá trị sử dụng lâu dài.

Hoàng Đan