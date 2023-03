Tân trang vùng kín để tự tin chuyện vợ chồng

Chị Hà thu nhỏ, làm hồng vùng kín, giúp bản thân tự tin trong chuyện "chăn gối", giảm nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa sau hai lần sinh con.

Sau sinh hai con liên tục trong 3 năm, vùng kín của chị Thu Hà (44 tuổi, TP HCM) bị phì đại, thay đổi sắc tố, chùng nhão. Cơ vòng trong ống âm đạo giãn do quá trình mang thai và sinh nở tự nhiên dẫn đến mất khoái cảm khi ân ái.

"Chuyện 'chăn gối' không trọn vẹn, nhiều lần bản thân tránh quan hệ với chồng vì căng thẳng, mất tự tin. Tôi lo sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình", chị Hà tâm sự khi thăm khám phụ khoa.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, phụ nữ đã qua sinh nở có thể khắc phục tình trạng trên bằng phẫu thuật hoặc laser. Thông thường với những người còn kế hoạch mang thai bác sĩ sẽ ưu tiên phương pháp thu hẹp bằng laser. Liệu trình điều trị gồm 3 lần kéo dài trong 6 tuần. Sau 1-2 năm, chị em chỉ cần duy trì laser để tái cấu trúc cơ âm đạo.

Bác sĩ Thanh Tâm phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín cho chị Hà sau nhiều lần sinh con. Ảnh: Tuệ Diễm

Trường hợp chị Hà lớn tuổi, không còn nhu cầu sinh con nên chọn thu hẹp bằng phẫu thuật để tiết kiệm chi phí, hiệu quả kéo dài. "Phẫu thuật thu hẹp mất khoảng 40 phút, chỉ cần điều trị một lần", bác sĩ Tâm giải thích. Sau phẫu thuật, phụ nữ nên kiêng giao hợp kéo dài 4-6 tuần; vệ sinh đúng cách. Người đã thu hẹp âm đạo vẫn mang thai bình thường được, tuy nhiên như thế có thể bị giãn rộng trở lại do sinh con.

Tuổi tác và quá trình sinh nở nhiều lần khiến vùng sinh dục của nhiều chị em bị ảnh hưởng. Bác sĩ Tâm khuyến cáo, các trường hợp như ống âm đạo rộng do sinh đẻ, do bẩm sinh, sai lệch cấu trúc, sa tử cung, chấn thương do tai nạn... có thể thẩm mỹ.

Bác sĩ Thanh Tâm kiểm tra, đánh giá cấu trúc vùng kín trước phẫu thuật chỉnh sửa. Ảnh: Thanh Thúy

Tuy nhiên, phụ nữ dễ đối mặt với nguy cơ viêm nhiễm, chảy máu vùng kín, tổn thương trực tràng... nếu làm đẹp "cô bé" không đúng cách. Vì vậy, chị em cần tìm hiểu kỹ thủ thuật, lựa chọn bác sĩ có chuyên môn, có khả năng tầm soát biến chứng.

Tại Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh, kỹ thuật được thực hiện bởi bác sĩ giàu kinh nghiệm giúp chị em tự tin, các cặp đôi hòa hợp chuyện "chăn gối".

Tuệ Diễm