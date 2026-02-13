Tân Sơn Nhất đông nghịt người đón Việt kiều về ăn Tết

22h ngày 12/1, ga quốc tế Tân Sơn Nhất đông nghẹt người dân từ nhiều địa phương đến đón thân nhân từ nước ngoài về ăn Tết. Nhân viên an ninh cho biết khoảng nửa tháng trước Tết, nhà ga nhộn nhịp suốt ngày, cao điểm vào ban đêm.
Các chuyến bay từ Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản... liên tục hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Riêng ngày 12/2, ga quốc tế đón khoảng 170 chuyến bay, hơn 29.600 lượt khách nhập cảnh về quê ăn Tết.
Khu vực băng chuyền thường xuyên ùn ứ, nhiều hành khách phải chờ khoảng 30 phút đến một giờ mới nhận được hành lý.
Bà Kim Cương (60 tuổi) cùng hai người em chờ hơn hai tiếng để đón em trai từ Canada trở về sau 27 năm xa cách. "Nó đi hồi còn trẻ, thoáng cái gần 30 năm chị em mới gặp lại nhau", bà Cúc nói.
Nhiều người vẫy tay, gọi lớn khi nhận ra người thân từ xa.
Ông Đào Quang Thịnh (74 tuổi) từ Bình Dương cũ lên đón người thân sau hơn 20 năm xa cách, không giấu được xúc động. "Không gì vui hơn khi gặp lại người thân trong những ngày Tết", ông Thịnh nói.
Nhân viên an ninh túc trực, nhắc nhở người đón không đi vào lối di chuyển của hành khách, tránh chen chúc, hỗn loạn.
Càng về khuya, các chuyến bay liên tục hạ cánh, lượng người đến đón thân nhân ngày càng đông. Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, ngày 12/2 ghi nhận hơn 1.050 chuyến bay quốc nội và quốc tế, mức cao chưa từng có.
Thanh Tùng