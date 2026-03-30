Tân Lãnh tụ Tối cao Iran gửi thư cảm ơn Iraq

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei gửi thông điệp viết tay cảm ơn Iraq vì sự ủng hộ, song vẫn chưa xuất hiện công khai.

"Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bày tỏ cảm kích đối với lãnh đạo tôn giáo tối cao và người dân Iraq vì lập trường rõ ràng chống lại hành động gây hấn nhằm vào Iran, cũng như sự ủng hộ dành cho đất nước chúng tôi", hãng thông tấn Iran ISNA ngày 29/3 đưa tin, đề cập đại giáo chủ Ali Sistani, một trong những người được tôn sùng nhất trong Hồi giáo dòng Shiite.

Thông điệp viết tay của ông Khamenei được chuyển đi sau cuộc gặp giữa Hội đồng Tối cao Hồi giáo Iraq, đảng phái chính trị lớn của người Shiite Iraq được thành lập tại Iran năm 1982, và Đại sứ Iran ở Baghdad. Giới chức Iran không công bố cách thức thông điệp được truyền tải.

Người dân Iran cầm ảnh tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trong cuộc tuần hành ở Tehran ngày 25/3. Ảnh: AP

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran hồi giữa tháng, sau khi cha là lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel ngày 28/2.

Ông đến nay chưa xuất hiện công khai mà chỉ đưa ra một số tuyên bố bằng văn bản. Những tuyên bố này được người khác đọc trên truyền hình và thể hiện lập trường cứng rắn, dự đoán chiến thắng trong xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran không xuất hiện trực tiếp đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng và nơi ở của ông. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước và một số quan chức Iran khẳng định ông đang hồi phục sau khi bị thương trong một cuộc không kích.

CNN hồi đầu tháng dẫn nguồn tin am hiểu tình hình nói rằng ông Khamenei bị gãy chân trong ngày đầu bùng phát chiến dịch. Ngoài vết thương ở chân, ông còn bị bầm tím quanh mắt trái và có một số vết rách nhỏ trên mặt. Truyền thông Iran thường xuyên đăng hình ảnh của ông, nhưng không cho biết đó có phải ảnh mới hay không.

Tổng thống Donald Trump tuần trước cho biết Washington đang làm việc với một "quan chức cấp cao" trong các cuộc đàm phán với Tehran, nhưng khẳng định đó không phải Lãnh tụ Tối cao Iran. "Chúng tôi chưa nghe tin gì về người con trai kế nhiệm. Không biết liệu ông ấy còn sống không", ông nói.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)