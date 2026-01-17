Tân HLV Real: 'Mọi chuyện trên sân là trách nhiệm của tôi'

Tây Ban NhaHLV Alvaro Arbeloa bảo vệ các cầu thủ và kêu gọi người hâm mộ ủng hộ, trước trận Real Madrid gặp Levante ở vòng 20 La Liga.

"Tôi hiểu mọi người muốn tìm người chịu trách nhiệm, nhưng nhiệm vụ của tôi là tìm giải pháp. Mọi thứ xảy ra trên sân đều là trách nhiệm của tôi", Arbeloa nói ngày 16/1 trong buổi họp báo trước trận.

Real vừa trải qua một tuần sóng gió. Sau khi thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, đội bóng hoàng gia sa thải HLV Xabi Alonso. Arbeloa được bổ nhiệm thay thế, và ra mắt bằng trận thua sốc 2-3 trên sân CLB hạng Nhì Albacete ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua.

Arbeloa thừa nhận Real thiếu ý tưởng, thiếu nhịp điệu và thể lực - những điều mà bản thân ông phải cải thiện. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha kể lại một câu chuyện trong phòng thay đồ để nhấn mạnh tinh thần vượt qua quá khứ. Ông nhắc đến hành trình nhiều năm mới vô địch Champions League lần đầu, để khẳng định "quá khứ không tồn tại", dù là chiến thắng vinh quang hay thất bại cay đắng như trước Albacete.

HLV Alvaro Arbeloa phát biểu trong buổi họp báo trước trận Real Madrid gặp Levante ở vòng 20 La Liga ngày 16/1/2026. Ảnh: AFP

Hướng tới trận cầm quân đầu tiên trên sân nhà Bernabeu gặp Levante, Arbeloa xem đây là cuộc đấu then chốt trong cuộc đua vô địch La Liga. Real đang đứng thứ hai với 45 điểm, kém Barca bốn điểm. "Chúng tôi tràn đầy năng lượng và khát khao. Được chơi ở Bernabéu luôn là động lực lớn. Toàn đội muốn có một trận đấu hay", ông nói.

Cựu danh thủ 42 tuổi cũng kêu gọi sự ủng hộ từ khán đài Bernabeu, để tiếp sức cho toàn đội vượt qua giai đoạn khó khăn. "Tôi tôn trọng mọi ý kiến của người hâm mộ", ông bày tỏ. "Tôi hiểu họ thất vọng, nhưng Real chỉ thắng và giành danh hiệu khi Bernabeu đứng sau các cầu thủ. 90 phút ở Bernabeu sẽ rất dài nếu khán giả không đồng hành cùng đội bóng".

Về nhân sự, Arbeloa xác nhận Kylian Mbappe đã hồi phục và sẽ có tên trong danh sách thi đấu, còn Rodrygo chưa thể ra sân do cần thêm thời gian hồi phục sau giai đoạn thi đấu cường độ cao, dự kiến trở lại vào giữa tuần tới.

Đánh giá các trụ cột, HLV 41 tuổi kỳ vọng Jude Bellingham sẽ trở thành nhạc trưởng mới, với khả năng cơ động, sáng tạo và xâm nhập vòng cấm. Ông cũng bảo vệ Vinicius trước những chỉ trích, cho rằng tiền đạo người Brazil đã nỗ lực lớn trong tuần tập luyện khó khăn và thể hiện đúng vai trò của thủ lĩnh.

Khi được hỏi về triết lý, Arbeloa muốn Real tấn công ngay từ phút đầu, chơi bóng với cá tính, truyền cảm hứng để người hâm mộ "nhìn thấy chính mình" trong các cầu thủ. "Thời gian thì không bao giờ đủ cho HLV, nhưng tôi không sợ lịch thi đấu. Tôi có một tập thể tuyệt vời và chúng tôi sẵn sàng", ông khẳng định.

Hồng Duy (theo Managing Madrid)