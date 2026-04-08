Tân Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội thông qua trong phiên làm việc sáng 8/4.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê Hải Dương - nay là TP Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết), 14.

Ông có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn tháng 6/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Từ tháng 2/2026, ông giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và viễn thám.

Thứ trưởng hiện nay là các ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng 60 tuổi, quê Nghệ An; thạc sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội 4 khóa 13 đến 16.

Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Tư pháp với các vị trí Thư ký Bộ trưởng, Phó cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, ông làm Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội, kiêm Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội.

Từ năm 2011, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, giữ chức Phó chủ nhiệm từ năm 2016. Năm 2019, ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và sau khi sắp xếp tổ chức, tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý.

Thứ trưởng Tư pháp hiện nay là các ông/bà Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc và Nguyễn Thanh Tú.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh 59 tuổi, quê Ninh Bình; thạc sĩ Luật, cử nhân Lịch sử; Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 12, 13, 14.

Bà Lâm Thị Phương Thanh.

Bà trưởng thành từ công tác Đoàn, từng đảm nhiệm các vị trí như Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn.

Bà có 6 năm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tháng 12/2017, bà được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tháng 7/2021, Bộ Chính trị điều động bà giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ cuối năm 2025, bà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tấn, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước.

5 Thứ trưởng gồm bà Trịnh Thị Thủy và các ông Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm.

