Tân binh kiện Bộ Quốc phòng Anh vì tập luyện dưới trời quá nóng

Tân binh Thủy quân lục chiến Charlie Gould nói phải hành quân trong năm giờ liên tục với đầy đủ quân phục, bị say nắng và chấn thương, phải rời lực lượng.

Charlie Gould, 29 tuổi, đang kiện Bộ Quốc phòng và đòi bồi thường 236.000 bảng Anh (8,3 tỷ đồng), cáo buộc cấp trên có lỗi khi bắt anh ta luyện tập mà không được đào tạo đầy đủ về các chấn thương tiềm ẩn, cũng như chậm trễ điều trị chấn thương.

Tháng 3/2020, Charlie khi đó 23 tuổi gia nhập Thủy quân lục chiến Hoàng gia. Charlie đã vượt qua các cuộc kiểm tra sức khỏe và thể lực nghiêm ngặt của lính biệt kích trong 10 tuần đầu tiên của khóa huấn luyện và "cực kỳ khỏe mạnh" để sẵn sàng tham gia yomp - cuộc hành quân đường dài mang theo đầy đủ trang thiết bị.

Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh trong một cuộc "yomp" qua Cairngorms ở Cao nguyên Scotland. Ảnh: Royal Marines

Trong cuộc yomp kéo dài năm giờ vào sáng ngày 10/6/2020, Charlie bắt đầu cảm thấy không khỏe và dần mất sức. Tân binh này cuối cùng bị say nắng do kiệt sức, dẫn đến chấn thương. Charlie ngã gục trên đỉnh đồi khi đang mang theo ba lô quân trang và các thiết bị khác.

Luật sư của Charlie khẳng định thân chủ bị "say nắng do kiệt sức", vì không được điều trị kịp thời nên bị thương vĩnh viễn và phải rời khỏi Thủy quân lục chiến Hoàng gia.

Cụ thể, dù có dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cách đó khoảng 30 phút lái xe, nhưng anh không được đưa ngay đến đó. Ngày hôm sau, bác sĩ mới khám cho anh và xét nghiệm máu cho thấy nồng độ creatine kinase (một loại enzyme được giải phóng vào máu khi cơ bị tổn thương) tăng cao.

Điều đó dẫn đến việc Charlie phải nhập viện và điều trị trong 5 ngày. Anh bị chấn thương kèm theo chứng rối loạn và lo âu, dẫn đến việc bị loại khỏi Thủy quân lục chiến.

Phía nguyên đơn cáo buộc Bộ Quốc phòng đã không cung cấp đào tạo phù hợp về nguy cơ "chấn thương do khí hậu" trong các cuộc tập trận như vậy.

Bộ Quốc phòng: Nhiệt độ ngày tập luyện không quá 14 độ C

Bị đơn trong vụ kiện - Bộ Quốc phòng Anh, phản bác các cáo buộc này, khẳng định Charlie đã được điều trị đúng cách và không bị say nắng mà chỉ bị kiệt sức do nóng "nhẹ". Họ cho biết nhiệt độ trong suốt cuộc hành quân không vượt quá 14 độ C.

Bà Annie Brookes, đại diện cho Bộ Quốc phòng, nói yomp là một phần của chương trình huấn luyện quân sự tiêu chuẩn. Bộ có nghĩa vụ đào tạo và chuẩn bị cho nguyên đơn và các thành viên của Quân đội nói chung để có thể tiến hành. "Bộ khẳng định rằng đã có đánh giá rủi ro cho cuộc tập trận và đánh giá rủi ro linh hoạt đã diễn ra trong suốt cuộc tập trận và bài thi".

Bà phủ nhận yomp được thực hiện trong cái nóng khắc nghiệt, bởi nhiệt độ trung bình mùa hè ở Anh là 15-25 độ C.

"Nguyên đơn đã được nhân viên có chuyên môn điều trị tại hiện trường, được đưa ra khỏi địa điểm tập luyện và được bù nước ở khu phục hồi. Hành động của bị đơn tuân thủ đúng các thông lệ tốt nhất", bà khẳng định.

Vụ án sẽ được xét xử vào năm 2027, trừ khi được giải quyết bên ngoài tòa án.

Hải Thư (Theo Telegraph)