Thứ sáu, 27/3/2026
Thứ sáu, 27/3/2026, 07:56 (GMT+7)

Tấm thép 10 tấn trên ôtô đè chết tài xế, cửa ngõ TP HCM tê liệt

Xe tải đến cầu Kênh Tẻ đâm trúng tấm thép hơn 10 tấn trên ôtô, tài xế tử vong, nhiều đường từ khu nam TP HCM nối trung tâm thành phố kẹt kéo dài, sáng 27/3.

Dòng xe ùn ứ kéo dài hơn hai km gần cầu Kênh Tẻ (quận 4 cũ), sáng 27/3, sau tai nạn.

Trước đó, khoảng 2h, xe đầu kéo chở tấm thép hình lưỡi liềm dùng cho công trình xây dựng chạy theo hướng từ Nhà Bè về quận 4 cũ. Khi đến dưới chân cầu kênh Tẻ, xe tải chở rác chạy ở hướng ngược lại bất ngờ lao tới đâm trúng tấm thép. Cú tông mạnh khiến cabin xe tải bị biến dạng, vỡ kính chắn gió. Tài xế bị thương nặng, tử vong sau đó.

Sự cố khiến tấm thép nặng hơn 10 tấn, dài 15 m, phục vụ thi công cho một công trình ở khu vực trung tâm TP HCM rơi xuống đường. Ảnh: Minh Bằng

Tai nạn làm tuyến giao thông huyết mạch khu nam TPHCM về trung tâm thành phố ách tắc kéo dài, điển hình đường Nguyễn Hữu Thọ kẹt xe hơn 2 km. Cảnh sát đã phong tỏa hướng rẽ từ Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để lên cầu Kênh Tẻ.

Dòng xe ích từng chút một trên đường Nguyễn Hữu Thọ từ hướng Nhà Bè vào trung tâm thành phố.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, hướng dẫn người, xe đi lại.

Tại hiện trường tai nạn, xe cẩu đang được huy động để giải quyết sự cố.

Tai nạn tại cầu Kênh Tẻ khiến dòng xe dồn sang đường Nguyễn Tất Thành, cách đó gần 3 km, làm tuyến này ùn tắc vào thời điểm hơn 8h. Cùng với đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực quận 4, 7 cũ với trung tâm TP HCM.

Nhịp dầm thép dài hơn 20 m nằm chắn ngang đường
 
 

Thời điểm hai ôtô tông vào nhau khiến tài xế tử vong. Video: Minh Hoàng - Tuấn Việt

Vị trí tai nạn ở cầu Kênh Tẻ. Đồ họa: Đỗ Nam

Sự cố xe chở thép xảy ra khá phổ biến, nhất là tại TP HCM và Đồng Nai, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể về chằng buộc cũng như chế tài xử lý.

Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Thông tư về xếp hàng hóa trên ôtô. Theo đó, phương tiện phải phù hợp với loại hàng, việc chèn, lót bảo đảm không xê dịch khi xe chạy.

Đình Văn - Giang Anh

