Yêu 4 tháng đột nhiên em cắt liên lạc

Tôi 33 tuổi, là cha đơn thân, vợ mất từ lâu. Tôi quen một cô gái nhỏ hơn 2 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn, chưa lập gia đình.

Quen nhau được 4 tháng thì đột nhiên em cắt liên lạc, không chịu gặp tôi nữa. Chắc mọi người nghĩ do gia đình phản đối, thực tế là không, gia đình hai bên rất ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Nguyên nhân là do căn bệnh trầm cảm của em tái phát, phần vì tôi hay ghen. Tôi muốn gặp và nói chuyện mà em không chịu. Phải làm sao cho em hiểu tình cảm của tôi là chân thành, không phải sự thương hại, cũng không phải do em giống với người vợ đã mất của tôi? Ngày nào tôi cũng đợi em liên lạc, hy vọng em nhắn tin. Tôi sợ tình trạng này kéo dài thì đến một lúc nào đó em sẽ đồng ý gặp lại nhưng không còn tình cảm với tôi nữa.

Hưng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.