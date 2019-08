Với tôi, hạnh phúc là phải chung thủy và chia sẻ mọi thứ cho nhau

Mình 36 tuổi, chưa từng kết hôn, sống một mình nên các bạn sẽ không phải làm dâu.

Chào tất cả các bạn nữ - những người còn độc thân,

Mình 36 tuổi, chưa từng kết hôn. Ở tuổi này đáng lẽ phải có gia đình rồi, do vậy các bạn sẽ hỏi lý do vì sao. Mình xin trả lời, cuộc sống hàng ngày ở thành phố này ai cũng có nhiều áp lực như kinh tế, việc làm, thời gian, điều kiện về cuộc sống. Từ đó làm cho con người thay đổi dẫn đến nhiều cặp sau khi cưới về không hạnh phúc, phải chia tay nhau. Mình từng thấy nhiều như vậy nên rất sợ, do vậy mình vẫn còn độc thân. Với quan điểm của mình, để có một gia đình hạnh phúc phải có hai vấn đề như sau:

1. Phải chung thủy: trong tình yêu cũng như gia đình phải tuyệt đối chung thủy. Khi không chung thủy sẽ dẫn đến sự nghi ngờ lẫn nhau. Khi đã nghi ngờ nhau, bạn sẽ rất mệt mỏi và đau khổ.

2. Phải chia sẻ mọi thứ cho nhau: Mình nghĩ cuộc sống ở đây, mọi thứ nên công bằng giữa hai người. Người chồng không nên có tính gia trưởng, không nên có suy nghĩ việc đó là của người vợ, không được suy nghĩ mình có quyền làm thế này.... mà mọi thứ nên chia cho cả hai cùng làm, như vậy sẽ tốt hơn.

Mình mong làm quen với các bạn có ý định nghiêm túc và muốn đi xa hơn. Mình sống một mình nên các bạn sẽ không phải làm dâu.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.