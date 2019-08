Vợ qua lại với cô gái khác từ trước khi cưới tôi

Đến giờ tôi mới biết vì chỉ nghe vợ nói về những người bạn trai trước chứ không hề nói về cô gái này.

Tôi ở tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp, còn vợ là người thành phố. Tôi và vợ quen nhau 3 năm, cưới được hơn năm. Vợ chồng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần do tính chất công việc. Chúng tôi luôn trong tình trạng bất hòa. Tôi nghĩ do mình chưa chu đáo, có lẽ vợ yêu cầu hoặc đòi hỏi nhiều ở người chồng mà tôi lại không làm được. Tôi cố gắng cải thiện mọi thứ, từ vẻ bề ngoài lẫn sự quan tâm, chăm sóc vợ. Nhưng do điều kiện không cho phép, kinh tế eo hẹp nên tôi không thể lo cho cô ấy nhiều.

Gần đây, tôi biết được tại sao vợ lại như vậy. Cô ấy không yêu tôi mà yêu một người phụ nữ khác. Họ ở xa nhau, nhưng có cơ hội là họ lại lao vào nhau. Vợ tôi yêu cô gái ấy trước khi quen tôi. Điều này là bí mật, đến giờ tôi mới biết vì chỉ nghe vợ nói về những người bạn trai trước chứ không hề nói về cô gái này. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Không biết quyết định đó của tôi là đúng hay sai, vì nếu ly hôn, tôi sợ ba mẹ vợ bị sốc vì họ đã lớn tuổi và có tiền sử bệnh tim. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Quyết

