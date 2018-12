Vợ nói không muốn mất tôi lẫn người tình

Tôi và em là người miền Trung vào Nam lập nghiệp. Chúng tôi học chung lớp, yêu và cưới nhau được 3 năm. Khi đi khám thì được biết em bị lạc nội mạc tử cung, phải mổ và sau này khó có con. Tôi yêu em và chấp nhận tất cả. Dạo gần đây, tôi phát hiện em nói dối rất nhiều, nhắn tin tình cảm với nam đồng nghiệp người nước ngoài. Tôi bắt được và em hứa sẽ không vậy nữa. Họ không nhắn tin buổi tối nhưng lại tiếp tục nhắn tin trên cơ quan. Tôi biết và hai vợ chồng đã nói chuyện rất lâu. Em bảo chỉ là hỏi thăm thông thường, nhưng tôi nghĩ không phải vậy.

Tôi hỏi giờ em chọn tôi hay người ấy, em bảo không muốn mất ai. Tôi rất buồn, hai vợ chồng chưa giải quyết được. Em đưa chuyện khó có con để trả tự do cho tôi, không muốn tôi đau khổ hay hối hận sau này. Tôi rất yêu em và không biết nên làm thế nào, mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp.

Hoàn

GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:

Chào bạn Hoàn,

Bạn nói hai vợ chồng là người miền Trung vào Nam lập nghiệp, tức là xa gia đình, nhưng bạn không cho biết về điều kiện kinh tế, nhà ở thế nào, thuê nhà hay đã mua được nhà... Thông tin này rất quan trọng, vì trong cuộc sống, người phụ nữ thường lo lắng về sự ổn định kinh tế.

Bạn cho biết bạn và vợ học chung lớp, yêu và cưới nhau được 3 năm, đây là hiện tượng bình thường, chẳng thể biết được tâm lý nghề nghiệp, quá trình yêu của hai bạn có gì trắc trở hay thuận lợi.... Những diễn biến của tình yêu là quá trình, vì thế tôi rất cần thông tin này để dự đoán tâm lý của hai bạn.

Bạn phát hiện gần đây vợ nói dối nhiều, nhắn tin tình cảm với nam đồng nghiệp người nước ngoài. Vấn đề này không đơn thuần chỉ là tình yêu. Bạn cần tìm hiểu xem người đó là ai, có phải sếp của vợ bạn hoặc người có vị trí uy quyền không... Trong cuộc sống, công việc, đôi khi người ta cần đến nhau vì quyền lợi, mục đích nào đó mà họ đang thiếu, chờ đợi, hoặc là sự “thèm khát” phương xa vì ở nước ấy điều kiện phát triển tốt hơn Việt Nam... Rất tiếc bạn không cho biết anh ta là người nước nào, đời sống gia đình ra sao, tiền lương có nhiều không... Những điều này có thể là nguyên nhân chính khiến người phụ nữ mong muốn cuộc sống mới thuận lợi hơn.

Bạn nên hiểu vợ đến với người kia vì lý do gì, từ đó mới tìm được cách điều chỉnh bản thân và uốn nắn vợ. Bạn “nói chuyện rất lâu” mà không giúp vợ nhận ra giá trị thì vô tình đã đẩy vợ về phía người kia, nên cô ấy ngụy biện “chỉ là hỏi thăm thông thường", bởi đã làm việc chung cơ quan thì sao phải hỏi thăm thông thường bằng tin nhắn. Bạn không biết hay chưa nói rõ trong thư là vợ bạn và người kia làm việc với nhau thế nào, quan hệ gì trong công việc hay chỉ là chung cơ quan.

Cuối cùng, sự truy xét của bạn mang tính gia trưởng và quyền lực của người chồng, nên bạn mới hỏi “giờ em chọn tôi hay người ấy?”. Một người thương vợ không hỏi như vậy, mà cần tìm hiểu xem tại sao vợ đến với người kia; mình kém người kia điểm nào; vợ cần gì ở họ. Bởi bạn làm vậy đã đẩy vợ vào đường cùng, chẳng cần giấu giếm “không muốn mất ai”. Câu nói này của vợ bạn vẫn còn tế nhị, nể chồng, nhưng thái độ khá thẳng thắn, hơi “Tây” một chút. Bạn đã đẩy cô ấy đi một bước đáng tiếc để bày ra sự thật thế này thì khó cứu vãn.

Chính sự thiếu tế nhị và có chút gia trưởng của bạn, nên cô ấy đã biện dẫn lý do bất khả kháng về việc khó có con để trả tự do cho bạn. Đây chỉ là lý do vì vợ bạn đã chọn người kia rồi. Cô ấy nói không muốn bạn đau khổ hay hối hận sau này chỉ là lời nói để xoa dịu và ngụy biện. Vợ bạn dùng điều bất hạnh của chính mình như một lối thoát cho chồng, có lẽ cô ấy là người có chút thủ đoạn.

Thật tiếc, nếu bạn hỏi tôi trước lúc truy xét vợ, may ra còn có thể cứu vãn, giờ đã muộn vì cô ấy đã chọn người kia, có thể vì tiền bạc, vì muốn có chồng nước ngoài,... Theo tôi, bạn nên chúc vợ hạnh phúc với người kia, ký đơn ly hôn để giải thoát cho nhau và giữ thể diện đàn ông.

Chúc bạn sáng suốt.

