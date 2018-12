Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp

Tôi 30 tuổi, vợ hơn 3 tuổi. Tôi làm tín dụng ở quỹ tín dụng, vợ làm chi cục thuế. Chúng tôi quen nhau hơn 4 năm mới đi đến hôn nhân, tính đến nay là hơn 5 năm và có hai con. Khi có bé đầu lòng, cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu có vấn đề, thường to tiếng do lúc đó chúng tôi còn ở trọ. Sau khi con gái được 4 tháng, vợ chồng tôi đã mua căn nhà đầu tiên và nợ ngân hàng 600 triệu. Từ khi có nhà, vợ chồng ít cãi nhau hơn, tuy nhiên, niềm vui mỗi khi về nhà của tôi không còn như trước nữa do những mâu thuẫn vợ chồng. Tôi là người ít nói, thô lỗ và đôi khi cộc cằn. Chúng tôi sống với nhau và hai năm sau vợ sinh bé trai thứ 2, tính đến nay là 2 tuổi. Khi con trai tôi một tuổi, vợ chồng đã trả ngân hàng được 400 triệu, sau đó tôi mua căn nhà thứ hai và đang nợ ngân hàng 650 triệu. Tôi dự tính sau 4 năm chúng tôi sẽ trả xong. Tuy nhiên, từ tháng 2 sau tết đến giờ tôi nhận thấy vợ có vấn đề.



Ba tháng trước tôi phát hiện vợ mình nhắn tin với người lạ vào buổi tối, gặng hỏi mãi 3 đêm liền, cô ấy vẫn khăng khăng không ngoại tình trong khi tôi có những bằng chứng là những lời yêu thương mà người đó gửi cho vợ tôi. Lúc ấy, tôi giận quá có đánh vợ, rồi bảo cô ấy kêu người đó ra gặp nói chuyện. Tuy nhiên anh ta không chịu gặp, lúc này tôi mới nói nếu không giải quyết vấn đề sẽ đem chuyện này vào cơ quan tố cáo. Sau đó anh ta gặp tôi, ba mặt một lời giữa ba người chúng tôi. Anh ta xin lỗi tôi và vợ tôi vì đó chỉ là nhắn đùa, hứa không bao giờ nhắn nữa.



Sau đó vợ tôi đòi ly hôn, vì yêu vợ con tôi đã xuống nước năn nỉ và đi làm về sớm hơn cũng như ít nhậu lại (công việc của tôi hay phải nhậu) mong vợ chồng có thể hàn gắn. Tuy nhiên, hai ngày trước tôi vô tình nghe được đoạn nghi âm của vợ với người đó. Xin nói rõ, vợ tôi là người hời hợt, quên trước quên sau, cô ấy có mua máy ghi âm, lúc nào cũng đem theo bên mình. Không biết bữa đó vô tình hay cố ý mà ghi âm được ghi lại và hai ngày trước tôi không ngủ được, lấy ghi âm nghe nhạc thì nghe được. Vợ tôi bảo anh ta kiếm cho một căn phòng để dọn ra riêng, giờ lồng ngực cô ấy như muốn vỡ tung. Anh ta trả lời để kiếm, mai sẽ nhắn tin cho, cái gì cũng từ từ nó mới tức. Sau đó vợ tôi còn nói sao anh không gửi tin nhắn cho ông Phong (tên tôi). Vợ tôi nói thế vì không muốn ai coi thường anh ta. Tôi không còn cảm giác muốn chung sống hay gần vợ nữa.



Tôi viết lên những tâm sự này mong anh chị chia sẻ giúp những ý sau: Tôi muốn ly hôn và nuôi 2 con, tuy nhiên con gái lớn lại mến mẹ, không mến tôi. Tôi biết khi ly hôn chắc chắn nó sẽ theo mẹ, còn con trai lại rất mến tôi nhưng chỉ 27 tháng, theo quy định pháp luật dưới 36 tháng là theo mẹ. Vậy tôi phải làm sao? Tiếp nữa là tôi có thể chứng minh thu nhập để được quyền nuôi con không? Thu nhập hiện tại của tôi bình quân dao động từ 20 đến 25 triệu/ tháng. Thu nhập này là cố định, được trả lương qua ngân hàng. Tôi có thể lấy bảng sao kê ở ngân hàng. Trong khi vợ tôi thu nhập qua ngân hàng là 6,4 triệu; không tính tiền ngoài, nếu tiền ngoài thì ngang ngửa tôi nhưng những khoản đó không chứng minh được. Rồi nếu chứng minh thu nhập mà không được quyền nuôi con, tôi có nên cố gắng thêm một thời gian nữa cho con đủ 36 tháng tuổi không? Xin nói thêm, không phải vì tôi yếu sinh lý mà để xảy ra chuyện này, tôi rất sung mãn trong chuyện chăn gối nên các anh chị đừng bình luận gì liên quan vấn đề này nhé. Mong nhận được những chia sẻ chân thành.

Phong