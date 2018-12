Vợ của chồng cũ tôi không hề tốt đẹp như độc giả nhìn nhận

Tôi có nên giữ người chồng đã 'quyết ly dị vợ để theo tình cũ'

Mẹ chồng cũ gửi cho tôi chuỗi bài tâm sự "Muốn bỏ vợ để quay lại với tình cũ". Đáng lẽ tôi không định viết đâu nhưng càng đọc comment của các bạn cho cô Hằng, tôi càng thấy muốn chia sẻ. Tôi chính là người vợ đầu tiên của anh Lân. Chúng tôi yêu rồi lấy nhau đàng hoàng chứ không có nhỡ nhàng gì hết. Nói thật anh ta ngoài tính gia trưởng và thích dạy bảo người khác ra thì cũng được. Tôi và anh chia tay vì tôi không chịu nổi một "ông bố" khó tính, hay chì chiết, nhưng công bằng mà nói anh rất thương con.



Quan hệ của chúng tôi sau ly hôn cũng không quá căng thẳng. Tôi nghe nói anh ta yêu một cô gái trẻ. Tôi không quan tâm lắm cho đến khi chính cô bé đó tìm tôi. Ấn tượng ban đầu, đó là một cô bé rất xinh, trông có vẻ gia giáo có học, trẻ nhưng nói chuyện khá chín chắn. Tôi còn nghĩ tiếc cho em này sáng láng thế mà sắp vớ phải "của nợ''. Cô bé đó hỏi lý do chúng tôi ly hôn, anh ta đối xử với tôi như thế nào trong và sau cuộc hôn nhân. Tôi cũng không định nói xấu anh ta đâu, nhưng cô bé khá thông minh, hỏi nhiều câu khiến tôi cũng chẳng giấu được. Cuộc gặp gỡ này anh ta không biết. Sau đó, tôi không biết thêm gì về 2 người đó.



Thời gian sau, tôi cùng em gái một người bạn cũ chung tiền mở một cửa hiệu bán đồ trẻ em, đó chính là vợ hiện tại của anh ta - Hằng. Hai người họ quen nhau khi anh ta qua đón con. Nói thật nhé, tôi không tin là Hằng có bầu do nhỡ đâu, mà cô ta cố ý gài anh Lân thôi. Chuyện này tôi không can thiệp vì dù sao cũng đường ai nấy đi rồi, miễn là anh ta có trách nhiệm với con. Từ bây giờ mới nhiều tình tiết hay. Cô bé này còn trẻ mà rất giỏi giả bộ. Cô ta giỏi nhất là tỏ ra yếu đuối và đáng thương.



Từ hồi có bầu, cô ta thường xuyên gây sự vô cớ với tôi. Tôi nghĩ cô ta đang bầu bí nên tính tình thay đổi cũng không chấp. Nhưng có vài lần, tự nhiên cô ta vừa khóc vừa nói vài câu rất vô lý kiểu "Trẻ con không có tội mà chị, chị cũng làm mẹ rồi sao chị ác thế". Thường là đúng lúc đấy anh ta đang đứng ở cửa nhưng cũng vừa nghe được. Thế là tôi trở thành cô vợ cũ tàn ác. Rồi anh ta bảo cô ta nghỉ ở cửa hàng để tránh bị tôi "quấy rối". Đó là cách cô ta "phải bỏ việc" như đã tâm sự đấy. Cô ta nằng nặc đòi rút vốn ngay lập tức, mà tôi lấy đâu ra một khoản để lấp vào ngay được. Nếu có, tôi đã chẳng cần phải chung vốn với ai. Tôi chỉ đồng ý trả lại tiền sau 6 tháng. Cô ta gọi điện huỷ hết đơn đặt hàng khiến cửa hàng của tôi khốn đốn rồi cũng phải dẹp.



Cô ta bắt anh Lân đuổi mẹ con tôi đi vì không muốn anh ta dây dưa với mẹ con tôi. Vốn dĩ anh ta rất thương con, vậy mà đùng một cái anh ta quẳng cục tiền vào mặt tôi, bảo mẹ con tôi vào Sài Gòn mà sống. Đương nhiên tôi không đồng ý, nhưng gia đình cô ta (bao gồm cả cô chị - tức là bạn cũ của tôi) bày đủ mọi trò quấy nhiễu gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của cả bố mẹ tôi, buộc tôi phải ra đi. Nhưng cũng phải cảm ơn họ, nếu không đi tôi đã không gặp được người đàn ông tuyệt vời như chồng hiện tại. Sau này mẹ chồng cũ thương cháu nên thỉnh thoảng bay vào thăm (còn anh Lân chỉ dám lén lút gọi điện, sợ cô ta biết lại khóc lóc đòi tự tử). Bà kể hồi cô ta có bầu cứ đòi bỏ và tự tử theo con, nói do tôi đi xem bói thấy con cô ta khắc con tôi nên tôi ép thế. Cô ta còn mời cả thầy về phán là con cô ta không được bỏ, nếu không gia đình anh Lân sẽ lụn bại, mẹ anh ta sẽ phải mạng đổi mạng. Mẹ con cô ta sẽ vượng cho sự nghiệp của anh. Thế nên anh ta cứ nghe cô Hằng đó răm rắp mà đuổi mẹ con tôi đi và cung phụng cô ta như bà hoàng.



Tôi biết sau đó anh còn trả nợ bài bạc cho bố mẹ cô ta, giúp chị cô ta sang định cư nước ngoài, hết lần này đến lần khác giải quyết đống nợ nần cá độ của em vợ. Tôi buồn cười quá vì nhiều bạn comment khổ thân cô ta hy sinh cả tuổi xuân. Xin lỗi các bạn nhé, cô ta chỉ biết ăn chơi làm đẹp (theo như lời mẹ anh Lân kể), sinh con xong không cho con bú vì sợ hỏng body. Cô ta đâu biết chăm lo nhà cửa gì, toàn gọi họ hàng ở quê lên ở đợ làm ôsin, xong họ ăn cắp nhiều quá nên anh Lân mới không cho thuê người giúp việc nữa. Con thì hôm gửi nội hôm gửi ngoại để đi shopping, cơm thì mua ngoài xong về nhà hâm nóng. Thế nên tôi cũng chẳng lạ khi cô ta làm rối tung mọi thứ khi phải tự làm cơm hôm anh Lân đưa đồng nghiệp về nhà. Cô ta cứ ung dung hưởng thụ cuộc sống sung túc vì nghĩ anh Lân không bao giờ dám bỏ, nhưng đúng là "người tính không bằng trời tính''.



Mẹ chồng cũ gần một năm trước trong lần đi du lịch gặp ngay "ông thầy" ngày trước. Hoá ra ông ta chẳng phải thầy nào cả, chỉ là được cô ta thuê về nói theo kịch bản thôi. Bà còn thở phào "May mà thằng Lân cũng không ngu, nó sang tên hết tài sản có giá cho mẹ trước khi cưới. Thỉnh thoảng nó lại đưa một cục cho mẹ gửi tiết kiệm dưới tên mẹ. Không thì sớm muộn con kia nó phá hết". Hằng chơi hụi bị vỡ nên tiền bòn rút của chồng mất trắng rồi. Đấy nhé, chính cô ta tự chuốc lấy, lười làm nhưng muốn hưởng thụ, chứ chẳng ai ép buộc cả. Còn cô Nga kia chắc là cô bé tôi gặp ngày trước. Bây giờ anh Lân không sợ bỏ cô Hằng nữa rồi, lại có em ngon lành như thế thì cứ tiến tới thôi. Tôi đoán là cô ta lại bày bộ mặt đáng thương yếu đuối để cô Nga kia bỏ đi.



Bài chia sẻ của cô ta là để anh Lân biết mà đừng mơ tưởng nữa, rằng cô Nga kia không có tình cảm với anh đâu, yên tâm mà ở lại và cung phụng cô vợ đi. Tôi cũng thương 2 đứa trẻ con, nhưng thật lòng tôi không biết có người mẹ gian xảo như cô ta 2 đứa nó có nên người không. Vài dòng chia sẻ cùng các bạn.

Phượng