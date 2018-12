Vẫn bị vợ chê dù đẹp trai, kiếm trăm triệu mỗi tháng

Anh Khánh học cùng người yêu tôi từ phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong Sài Gòn. Trường đó cùng một số trường chuyên khác nổi tiếng là nơi tập trung những học sinh ngoan, giỏi, thông minh và cần mẫn học hành. Tốt nghiệp phổ thông anh có được học bổng du học, học một mạch xong thạc sĩ làm vài năm bên đó rồi về Sài Gòn làm việc. Người yêu tôi thì sang Anh học, đang giảng dạy ở một trường đại học bên Anh, chờ tôi bảo vệ xong tiến sĩ vào cuối năm thì chúng tôi cưới. Tết rồi tôi về nhà chơi, người yêu có gửi ít đồ trẻ em về tặng cho con anh Khánh mới sinh.



Quả đất thật là tròn. Khi tới nhà anh, thấy anh đẹp trai, điềm tĩnh phong trần hơn xưa, vợ anh chẳng ai khác chính là Hằng cô bạn học cùng thạc sĩ với tôi hồi còn ở Anh. Từ khi cô về nước, chúng tôi đều bận rộn nên không liên lạc với nhau. Nhìn Hằng xinh xắn hơn trước nhiều, đúng là gái một con. Vợ chồng họ đón tiếp tôi rất niềm nở, chiều hôm đó tôi ở lại ăn bữa cơm thân mật cùng họ tại nhà, ăn xong anh vội vàng phải đi dạy. Tôi được biết, từ khi về nước anh khởi điểm lương đã 60 triệu đồng trừ thuế.



Hiện nay công ty nước ngoài anh làm họ rút về nước, anh nghiên cứu và dạy một chương trình tiếng Anh đặc biệt, dạy tới 4 ca mỗi ngày, mỗi ca hơn triệu. Họ mua một chung cư cao cấp bên quận 2. Mỗi tháng anh phải trả hơn trăm triệu nợ tiền nhà. Hằng thì từ khi về nước cưới ngay, chửa đẻ và nuôi con, nhà còn có bà nội, bà ngoại ban ngày đến chơi cùng con cháu và có thuê cả người giúp việc. Thời buổi này trong nước như nhiều bạn gái tôi quen mà có được người chồng kiếm tháng hơn chục triệu, không gái gú tôi đã thấy may mắn rồi. Chồng Hằng thì chỉ biết hùng hục đi làm kiếm tiền tháng hơn trăm triệu mua nhà và nuôi vợ con.



Tôi tưởng bạn thấy hết sức may mắn nhưng không, Hằng chẳng tỏ ra yêu hay khâm phục chồng mà cố "bới lông tìm vết" để nói xấu anh bất cứ điều gì có thể, chê bai đủ thứ, nào là không biết nấu cơm, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn mà nhiều khi không thuộc đường, đêm ngủ thì ngáy, đi làm về ra mồ hôi hôi lắm. Nghe xong tôi chẳng hiểu Hằng muốn gì nữa. Tạm biệt Hằng, tôi đưa mẹ anh bằng ô tô về nhà, bác buồn bã nói Hằng nóng nảy lắm, chồng kiếm tiền rất áp lực nhưng Hằng bắt làm đủ thứ việc nhà, hơi tý là cáu, là cãi nhau với chồng. Hôm trước cãi nhau thế nào mà vứt con ở lại, ôm tiền bỏ đi, hai bên nội ngoại phải ra sức can thiệp mới hàn gắn. Ngay từ khi mới yêu đã ném cái gì vào mặt anh Khánh trước sự chứng kiến của các em và bạn bè.



Đến giờ mọi người vẫn canh cánh câu hỏi: Anh Khánh giờ có hạnh phúc không? Mẹ anh đã không đồng ý cho anh cưới Hằng, nhưng anh bênh, nói Hằng học nhiều nên nóng nảy. Anh là người hiền lành, chuẩn mực, chỉ biết học và làm việc kiếm tiền, giống hệt người yêu tôi vậy. Người yêu tôi còn nói, trước kia khi gặp nhau, cả gia đình nhà Hằng quây anh Khánh bằng mọi cách, làm anh không thoát ra được. Anh Khánh ra Hà Nội công tác, Hằng bay ra theo lăn xả vào ngủ chung phòng khách sạn. Gia đình Hằng còn lôi kéo, cúng bái, muốn anh Khánh cưới Hằng càng sớm càng tốt. Bây giờ Hằng cứ xử sự thế này tôi thấy hạnh phúc gia đình họ thật bấp bênh, khổ thân anh. Tôi không hiểu Hằng là người thế nào nữa. Các bạn có thấy lạ không?

Dung