Tuyệt vọng ở tuổi 21

Ngày Tết ai cũng vui vẻ mà tôi tủi thân quá. Nhà tôi thuộc hộ nghèo, từ nhỏ đã bất hạnh, vừa sinh ra tôi đã ở với bà ngoại, thiếu vắng tình thương của cha mẹ.

6 tuổi tôi được ở với ba mẹ thì gia đình không hạnh phúc, ba suốt ngày say xỉn, chửi bới và đánh đập tôi. Ba lúc nào cũng gia trưởng và khó khăn với tôi. Đến trường tôi lại bị bạn bè xa lánh, ăn hiếp do ốm yếu, bệnh tật (tôi sinh thiếu tháng). Hồi nhỏ, có lần tôi bị bệnh nặng tới mức bệnh viện trả về, may vẫn còn sống tới giờ, thực sự là phép màu.

Suốt quãng đời học sinh tôi luôn bị bắt nạt, xa lánh, đau khổ như sống ở địa ngục. Về tình cảm, năm lớp 12 tôi thích em và đã thất bại khi tỏ tình. Em chê tôi nghèo, xấu và lùn. 3 năm trước tôi vào đại học, cùng năm đó ba mẹ ly dị, thêm những chuyện khác nên tôi nghỉ học. Hiện tại tôi đau vì bệnh, không biết mình sống được bao lâu nữa. Do ảnh hưởng của bệnh nên sinh lý tôi rất yếu, chẳng nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. Bản thân bị trầm cảm nặng lắm rồi. Tôi đã quá đau khổ, tuyệt vọng và cô độc. Xin hãy cứu tôi bằng tình thương.

Dũng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.