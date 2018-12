Tôi stress vì chồng ngủ ngáy quá to

Tôi rất yêu chồng, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu nhưng giờ đây nỗi ám ảnh chồng ngủ ngáy làm cho tôi mất ăn mất ngủ và thực sự căng thẳng. Từ ngày sinh con, không đêm nào tôi ngủ được vì chứng ngủ ngáy quá to của chồng. Anh làm về, rồi đi tập thể thao và xem tivi đến 22h thì lên giường ngủ. Đặt đầu lên gối là anh ngáy ầm ầm đến 4h sáng. Anh ngáy to đến độ con bé mới sinh không ngủ được. Nhiều lần tôi lấy chân đá vào chân chồng, anh xoay người rồi ngáy to hơn.



Thương chồng ban ngày đi làm vất vả, tôi đành bế con ra phòng khách ngồi, hai mẹ con ngồi chơi từ 22h đến 3h sáng. Khi con bé mệt quá nằm thiếp trên tay tôi nó mới chịu lên giường ngủ đến 12h trưa hôm sau. Ngủ thế thành quen nên giờ cháu đã 7 tháng, ngủ ngày chơi đêm. Còn tôi rất đau đầu vì nuôi con bằng sữa mẹ mà mất ngủ triền miên. Tôi phải làm gì để chồng không ngáy? Xin mọi người cho ý kiến.

Ngọc Thu