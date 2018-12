Tôi quá mệt mỏi vì suốt ngày phải dối vợ về người tình trong bóng tối

Tôi gặp em vào những ngày đầu hè oi bức, khi đã có vợ và một cậu con trai; còn em buôn bán ở nhà với mẹ và chưa có người yêu. Em là một người sống vì gia đình, thương yêu ba mẹ và các em. Em thích đi chùa lễ Phật, đi từ thiện, thích giúp đỡ người khác và yêu trẻ nhỏ. Tôi biết em qua mạng và lúc đó chỉ nghĩ em là một người có thể làm tôi vui tức thời, nhưng dường như mọi chuyện đã đi quá xa. Em nhẹ nhàng, dịu dàng, chân thật một cách lạ thường trong mắt một thằng đàn ông khốn nạn như tôi. Tôi đã giấu nhẹm tất cả về gia đình của mình (bề ngoài tôi trẻ so với tuổi nên không ai có thể biết được tôi đã có gia đình nếu không nói ra), vẽ ra một bức tranh đầy thuyết phục cho em và tôi. Tôi không tự cao về bản thân nhưng chinh phục được em là điều có thể làm được và sự thật là vậy.



Kể từ khoảnh khắc lấy đi đời con gái của em thì tôi biết mọi chuyện mình làm đã đi quá giới hạn. Những giọt nước mắt của em rơi vì hạnh phúc bởi tìm được người yêu như tôi. Càng ở cạnh em tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng biết mấy, chỉ cần nắm tay em đi dạo là tôi thấy yên lòng dù tâm trạng buồn biết mấy (trước đó tôi chỉ nghĩ về dục vọng khi bên em). Em chiều tôi, quan tâm và lo lắng, điều đó rất lâu tôi không có được. Chắc tôi đã say nắng khi bên em mất rồi vì vợ lo cho con nên ít quan tâm đến tôi. Tôi đã làm điều sai trái khi đến với em. Bây giờ ngồi trong đêm gõ phím khi vợ và con trai đang say giấc, còn em nhắn tin chúc tôi ngủ ngon thì tim tôi như muốn ngừng thở.



Tôi đã quá mệt mỏi khi phải suốt ngày chăm chăm cái điện thoại để xóa tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, nói dối vợ và em. Cuộc sống của tôi dường như đảo lộn hoàn toàn. Chắc có lẽ lúc này em đang rất hạnh phúc nhưng tôi không thể đem lại điều đó cho em. Tôi sẽ nghĩ ra một lý do, một cách nào đó để chúng tôi chia tay nhẹ nhàng và mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chỉ còn cách này để giúp em tìm một người tốt và thương em hơn tôi. Kiếp này tôi và em có duyên gặp nhưng chưa có phận nên tôi sẽ giữ mãi hình bóng em trong trí nhớ của mình.



"Xin lỗi em, cô gái bé nhỏ của tôi". Viết lên những dòng này tôi thấy nhẹ lòng, biết những điều này sẽ làm mọi người căm ghét nhưng tôi chỉ biết tâm sự cho vơi bớt nỗi niềm. Mong mọi người đừng chửi tôi, tôi biết mình là người tồi tệ nhất rồi.

Thành