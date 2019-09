Tôi phải làm gì để chết không 'làm ma nhà chồng'

Giờ tôi mong muốn nếu không ly hôn được, tôi cũng không còn liên quan gì tới gia đình chồng về mặt tâm linh.

Tôi ngoài 40 tuổi, ly thân với chồng 10 năm nay. Tôi nuôi con trai 13 tuổi, nhiều lần đề nghị chồng ly hôn nhưng anh không chấp thuận. Tôi cũng không thể đơn phương ly hôn vì không có bằng chứng cho lý do cụ thể nào, chẳng hạn chồng ngoại tình, thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dạy con... Con trai tôi không đồng ý để cha mẹ chia tay vì muốn sống với cả hai như hiện nay. Chúng tôi đều không có người thứ ba. Về mặt pháp lý, tôi và anh vẫn là vợ chồng hợp pháp. Tôi rất hận gia đình chồng vì đã ngược đãi tôi trong suốt thời gian mang thai và sinh con, cũng như đối xử rất tệ bạc với gia đình tôi. Chồng tôi nhu nhược, nghe lời gia đình, họ hàng anh trong bất cứ việc gì, để họ can thiệp sâu vào mọi vấn đề riêng tư của gia đình mình. Đó là lý do tôi chán chồng và ly thân.

Giờ tôi mong muốn nếu không ly hôn được, tôi cũng không còn liên quan gì tới gia đình chồng về mặt tâm linh. Chồng tôi là con trai một của gia đình, dòng họ. Theo quan niệm của người Việt Nam, lấy chồng có nghĩa là sống làm người của gia đình chồng, chết thành ma của nhà họ, hưởng phúc hay chịu họa cũng do phúc phần của gia đình chồng mang lại. Tôi vẫn phải có trách nhiệm với hương hỏa, tâm linh nhà chồng vì theo phong tục, tập quán quy định như vậy. Nếu không làm được điều này, tôi thấy rất áy náy nhưng trong thâm tâm không muốn làm. Bây giờ tôi phải làm sao để chấm dứt mối liên hệ ràng buộc về tâm linh với gia đình chồng trong khi chưa giải quyết được việc ly hôn. Xin bạn đọc cho tôi ý kiến.

Loan

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.