Tôi nhận quả báo khi từng chen chân vào gia đình cũ của chồng

Chỉ cần đọc tiêu đề, nhiều người sẽ hả dạ và dành 2 từ "Đáng đời" cho tôi. Tôi xin nhận. Tôi viết bài này chỉ mong mọi người hãy tìm một tình yêu cho riêng mình, đừng vì ham muốn nông nổi, thiếu suy nghĩ mà vô tình phá hủy hạnh phúc hoặc tổ ấm của người khác; hệ lụy sẽ rất lớn, liên quan đến nhiều người và con cái của người khác.

Từ một sinh viên mới ra trường, tôi may mắn được nhận vào công ty anh khi chưa có kinh nghiệm gì, may mắn hơn là được anh nhiệt tình hướng dẫn công việc để có thể thành thạo nhanh chóng. Dù biết anh đã có gia đình và 2 bé trai khôi ngô, tôi vẫn không thể nào tỉnh táo trước sự cuốn hút của anh, người thành đạt, hiểu tâm lý phụ nữ, điển trai. Anh cũng bị cuốn hút bởi tôi, một cô gái nhanh nhẹn, hài hước. Dần dần chúng tôi bật đèn xanh cho nhau. Tôi và anh gặp riêng ngoài giờ làm việc nhiều hơn, qua đêm với nhau mà không bị ai phát hiện. Lúc gần nhau anh luôn than thở rằng vợ chồng không hạnh phúc, chuyện ly hôn sẽ xảy ra dù có tôi hay không. Trong thời gian đó, tôi luôn dằn vặt, mâu thuẫn, cũng nghĩ đến hệ lụy sau này rất lớn, nhưng thứ tình cảm ngu muội của tôi mãnh liệt quá, đến nỗi không còn nhân văn. Rồi vợ chồng anh ly hôn sau một thời gian cố gắng níu kéo bất thành của chị ấy, chúng tôi đã có một đám cưới.

Thời gian đầu sau khi cưới, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tôi còn nghĩ mình và anh là một cặp dành cho nhau. Đến khi tôi làm mẹ của một bé trai, anh bắt đầu có chút thay đổi. Vợ cũ chủ động tâm sự rất nhiều với anh, yêu cầu anh thường xuyên đến nhà hơn để bù đắp cho con riêng của họ, thậm chí là qua đêm, dù trước đó anh không bao giờ đi quá 12 giờ khuya, rồi họ đi du lịch cùng nhau khi tôi đi công tác. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện 2 người họ tâm sự rất nhiều và ở cạnh nhau như thế. Tôi nói đã sai khi chọn anh và yêu cầu ly hôn nhưng anh không đồng ý. Anh nói đã chọn tôi, những việc anh làm chỉ vì con, khi nào không ở được với tôi anh sẽ báo.

Về chuyện kinh tế: Anh chi ly tính toán với tôi nhiều hơn, trong khi chi phí anh lo cho 2 con riêng và ngôi nhà bên đó rất nhiều. Tôi biết mình đang phải chịu quả báo, hành động của tôi làm liên lụy đến vợ cũ anh, hai đứa con anh và cả con tôi nữa. Tôi rất yêu con, con chính là kho báu của tôi. Khi có con tôi mới biết được hạnh phúc của một gia đình quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của một đứa trẻ. Tôi không biết phải làm sao, muốn anh về lại bên đó bù đắp cho 2 đứa con anh, cũng muốn có cha cho con mình. Anh không đồng ý quay lại bên đó, anh nói 2 người không thể nào hòa hợp được.

Giờ tôi hối hận mọi thứ, ngoại trừ con của mình. Tôi nguyện sẽ làm thật nhiều việc tốt, tu tâm tu tính để cứu rỗi một phần nhỏ tội lỗi quá lớn bản thân đã gây ra. Tôi viết bài này chỉ mong những ai có ý định làm người thứ ba hãy suy nghĩ sáng suốt, dừng ý định trước khi làm ảnh hưởng đến rất nhiều người liên quan và bản thân. Tôi xin lỗi mọi người.

