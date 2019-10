Tôi muốn tìm người phụ nữ nhu mì như nước

Tôi tin em là một người phụ nữ tốt có những phẩm chất, trí tuệ tôi mong đợi.

Sau một khoảng thời gian xem chuyên mục Hẹn hò, đọc nhiều bài viết chất lượng, nhiều bình luận của các anh chị, tôi cảm thấy chuyên mục này rất ý nghĩa, những câu chuyện có thật nhằm truyền tải một thông điệp tích cực, tạo động lực cho hàng vạn độc giả VnExpress - những người vẫn đang loay hoay tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, đang sống và lập nghiệp ở An Giang về lĩnh vực văn phòng, vừa tròn 30 tuổi. Về ngoại hình: chiều cao 178cm, nặng 68kg. Vì bản thân luôn quan niệm rằng mỗi giai đoạn trong cuộc đời, con người thường ưu tiên cho những mục tiêu ngắn, dài hạn và cố gắng không ngừng để đạt được những mục tiêu đó. Thời gian qua, tôi lại để bản thân bận rộn hơn với công việc cùng những khát khao của tuổi trẻ, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng sống thật tốt, trải nghiệm thật nhiều, có công việc ổn định và chuẩn bị kỹ lưỡng để bước sang giai đoạn mới của cuộc đời. Vậy mà có lẽ do mải mê với học hành và công việc, hoặc do duyên phận chưa tới, đến thời điểm này tôi vẫn lẻ bóng đi về. Tôi không muốn có tình cảm với các bạn nữ đồng nghiệp (cười), vì không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc.

Tôi được mọi người đánh giá là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có chiều sâu trong suy nghĩ, bao dung, vui vẻ hòa đồng, luôn tạo cảm giác dễ gần gũi và thoải mái cho người mới tiếp xúc. Sở thích của bản thân như: đọc sách báo, nghe nhạc, xem tivi, trồng cây... Tôi đã và đang hoàn thiện bản thân, duy trì thói quen sinh hoạt, dậy sớm mỗi buổi sáng để: tập thể dục (chạy bộ), đọc sách một chút, xem tin tức chào buổi sáng; ban ngày đi làm việc và buổi tối thường ngủ lúc 21~22 giờ. Lúc rảnh rỗi (cuối tuần hoặc ngày lễ) tôi thu xếp thời gian đi du lịch, khám phá mở mang tầm nhìn về vùng đất mới, con người mới, thưởng thức những món ăn ngon đặc sản của một số khu vực lân cận, đặc biệt là chụp ảnh yêu thích cho gia đình, người thân.

Tôi cần một bạn gái vui vẻ, dịu dàng, biết cách chăm sóc sức khỏe, quan trọng là có được nét đẹp từ nội tâm, đó cũng chính là nét đẹp tâm hồn mà mỗi người đều mong muốn, bởi nó là hiện thân của trí tuệ, hiện thân của sự tu dưỡng và ổn định trong công việc. Tuổi của em sẽ từ 25 đến 30, quê miền Tây Nam Bộ (cùng khu vực hoặc giáp với An Giang), chiều cao từ 160 cm trở lên thì càng tuyệt vời.

Tôi mong người phụ nữ của mình có thể cân bằng giữa gia đình và công việc, cùng nhau chia sẻ, yêu thương, trân trọng; thấu hiểu, nhường nhịn thì mối quan hệ mới bền chặt. Vì gia đình là nền tảng, là chốn đi về, là nơi để yêu thương, cho nên đó là điều quý giá nhất cần hai người vun đắp. Tôi cũng hy vọng mình có thể học hỏi những điểm tốt của bạn gái, lắng nghe góp ý những điểm chưa được để thay đổi và phù hợp với ý muốn của cả hai và ngược lại. Có như vậy mới có thể phù hợp với nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc, bớt đi phần nào áp lực, cuộc sống sẽ tươi sáng hơn.

Tôi rất tâm đắc câu nói này của người xưa: "Đàn ông muốn có một cuộc sống hạnh phúc, không phải là gây dựng sự nghiệp lớn lao vĩ đại, mà là tìm được cho mình một người phụ nữ nhu mì như nước". Tôi hy vọng người phụ nữ tương lai của mình sẽ đọc được thư này, cảm thấy phù hợp nhất và chúng ta tìm thấy nhau - mình cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm nhé. Chúc mọi người luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn.

