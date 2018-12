Tôi muốn bạn gái không bỏ thai nhưng kinh tế chẳng cho phép

Tôi và bạn gái quen rồi yêu nhau được 5 năm, tính đến cuối năm 2018 khi hai đứa ổn định về kinh tế sẽ làm đám cưới. Tôi năm nay 26 tổi, đang là nhân viên văn phòng tại Vũng Tàu; còn em 24 tuổi đang ở Sài Gòn có bằng đại học, đi xin việc rất khó vì đang mang bầu, người ốm yếu xanh xao vì ăn uống kham khổ.

Gia đình tôi và em không khá giả, cả hai bên đều ở miền Trung, đông anh em và tất cả đều đi học. Trong một lần lên phòng bạn gái chơi, tôi và em đã đi quá giới hạn, tôi rất cẩn thận nhưng vẫn xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đến nay em đã mang thai được 6 tuần. Tâm trạng của tôi bây giờ thực sự rất rối bời, không biết làm thế nào cho phải.

Tôi và em do nhanh muốn thoát nghèo và muốn cuộc sống tốt hơn nên đã bị người ta lừa, giờ đang nợ gần 150 triệu, do vay tiền nóng nên nợ nần chồng chất, nợ càng thêm nợ. Tôi ra trường đi làm được gần 2 năm nay, mức lương cũng vừa phải, làm được đồng nào tôi gom góp vừa trả nợ, vừa gửi về lo cho các em ở quê, bản thân chưa tiết kiệm được gì. Còn em, vừa rồi do áp lực công việc quá nặng, tăng ca suốt nên đã xin nghỉ; cộng với việc thai nghén nên ốm yếu xanh xao, giờ lại đang xin việc làm.

Tôi không biết bây giờ phải làm sao khi cái thai càng ngày càng lớn dần cùng với món nợ. Ngày hôm qua tôi dẫn em đi siêu âm, thực sự hai đứa tính bỏ đi đứa con này vì điều kiện không cho phép, chúng tôi ngồi ôm nhau khóc rất lâu tại cổng bệnh viện. Giờ gia đình hai bên đều chưa biết, nếu biết chắc đầu họ lại thêm rất nhiều sợi bạc. Đứa con này nếu bỏ đi sẽ rất tội lỗi, còn giữ lại thì giờ hoàn cảnh kinh tế và hai bên gia đình chưa cho phép. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, giờ có con thì bố mẹ sẽ khó khăn, em tôi sẽ mất cơ hội đi học, tiền nợ chưa trả nổi, ở nhà trọ, không biết phải làm sao? Cần lắm lời khuyên từ các bạn.

Vũ