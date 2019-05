Tôi không dám gần gũi bạn trai đồng giới vì sợ lây bệnh cho anh

Tôi thích một người, anh rất tốt, đã có gia đình nhưng không hạnh phúc vì anh không yêu vợ.

Có lẽ khi đọc những dòng tâm sự của tôi, chắc hẳn ai cũng nguyền rủa và coi thường tôi là người không ra gì vì chính tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi 40 tuổi, là người đồng tính, không xác định lập gia đình, vì tôi không yêu con gái, cũng không muốn lừa dối hay làm khổ ai.

Cách đây hơn 10 năm, tôi yêu một người đồng tính. Cả hai gắn bó hơn 7 năm trời, chia sẻ với nhau mọi cay đắng, ngọt bùi, khổ đau của cuộc sống. Cứ nghĩ như vậy là hạnh phúc và viên mãn, nhưng tôi phải trải qua và vượt lên một thử thách vô cùng lớn. Người yêu tôi bị tai nạn vào viện, bác sĩ xét nghiệm và thông báo đã nhiễm HIV. Tôi hỏi anh lý do vì sao bị nhiễm, anh bảo không biết. Bác sĩ khuyên tôi nên đi xét nghiệm và kết quả cũng như anh. Tôi tuyệt vọng, chán chường, muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến anh, đến tình yêu, tình cảm hơn 7 năm, tôi lại không nỡ. Tôi đã quyết định phải sống tiếp và sống cho thật tốt, thật mạnh khỏe để còn chăm sóc anh. Nhưng hơn năm sau tai nạn, anh ra đi để mình tôi cô đơn trong cuộc sống, không biết chia sẻ với ai. May có cô điều dưỡng tại bệnh viện luôn quan tâm, dặn dò tôi phải uống thuốc đúng giờ, tránh nhiễm trùng cơ hội và quan hệ an toàn, lành mạnh nên tôi mới thấy tin tưởng và bước tiếp.

Đến nay đã hơn 3 năm, tôi chống chọi với căn bệnh HIV và giấu mình là người đồng tính, mang bệnh. Tôi thấy thật cô đơn và nhớ anh rất nhiều. Tôi không trách anh vì anh cũng không cố tình lây bệnh cho tôi, mà chỉ trách mình quá hẩm hiu và bạc mệnh. Tôi biết HIV không chết nhanh, nhưng tinh thần suy sụp sẽ làm mình chết nhanh hơn. Tôi lạc quan và luôn suy nghĩ tích cực, không cho phép mình gục ngã. Trong mọi mối quan hệ, tôi luôn giữ gìn cho mình, cho bạn bè, người thân.

Hiện tôi thích một người, anh rất tốt, đã có gia đình nhưng không hạnh phúc vì anh không yêu vợ. Tôi không muốn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình anh và cũng không muốn lây nhiễm cho anh nên luôn né tránh khi chỉ có hai người. Anh nói tôi không yêu anh nên mới vậy. Tôi phải làm sao đây? Dù cô điều dưỡng nói nếu 2 người quan hệ mà dùng bao cao su, sẽ không lây nhiễm nhưng tôi vẫn rất sợ lây bệnh cho anh. Anh là người tốt, không đáng phải như vậy. Tôi có nên nói với anh mình bị nhiễm HIV không? Tôi rất yêu anh và sợ mất anh.

"Nếu anh có đọc được bài viết này, mong hãy hiểu cho em nhé. Dù thế nào em cũng không thể ích kỷ và làm khổ anh được. Em khổ là đã bất hạnh lắm rồi. Em yêu anh".

Khánh

