Tôi gián tiếp đẩy bạn gái rời xa cuộc sống này

Mới đó mà đã 100 ngày kể từ khi em ra đi mãi mãi, giờ dù đã hơn 3 tháng trôi qua mà chưa đêm nào tôi không suy nghĩ về em để rồi tự vằn vặt mình, cứ suy nghĩ đến khi mệt nhoài và tự chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi là nhân viên IT, cuộc sống và công việc bình thường như bao người khác. Tôi có người yêu xinh đẹp và dễ thương nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy nhanh chóng kết thúc bởi sự ra đi đột ngột của em. Sự ra đi ấy tôi nhìn thấy lỗi tất cả ở mình.



Em là cô gái thông minh, xinh đẹp, cá tính, cực mạnh mẽ; công việc ổn định. Chúng tôi quen nhau đến nay được hơn 2 năm, vì nhiều lý do (chủ yếu vì em cá tính quá mạnh và hay ghen) nên tôi quyết định chia tay. Ngày chia tay tôi hẹn em ra công viên, đợi em ở ghế đá chúng tôi hay ngồi, em chạy xe đến nhưng chưa kịp hỏi gì tôi đã bảo: "Mình chia tay đi em". Vẫn khuôn mặt lạnh lùng như lúc mới đến, em chẳng thèm trả lời mà phóng xe bỏ đi; tôi cũng lên xe về nhà.



Rồi tôi nhận được cuộc điện thoại, chưa kịp nói gì thì một thứ âm thanh đập vào tai tôi: "Ly mất rồi, đang ở bệnh viện", lý do là không làm chủ được tốc độ. Chắc chắn tôi là người gián tiếp gây ra cái chết của em. Thật sự chưa bao giờ tôi căm ghét bản thân mình đến thế, tôi là một thằng tồi tệ nhất thế giới này. Nếu tôi không hẹn gặp mà chỉ cần một tin nhắn để chia tay thì chắc rằng mọi chuyện đã khác. Hoặc tôi không nói lời chia tay thì em sẽ không kích động mà phóng xe như điên để rồi bị tai nạn. Tất cả là do tôi!



Tôi không thể tha thứ cho mình. Cái suy nghĩ đó làm tôi không thể ngủ trước 2h sáng trong hơn 3 tháng nay. Tôi đang bị khủng hoảng tâm lý nặng nề, cố vứt cái suy nghĩ đó đi nhưng không thể. Suốt thời gian này tôi cũng không dám nói với ai rằng chia tay em nên em mới lái xe nhanh vậy. Tôi phải tiếp tục sống như thế nào đây?

