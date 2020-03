Tôi chưa khéo léo khi làm dâu

Tôi là tác giả bài viết: “Ngột ngạt với bố mẹ chồng”. Đọc bình luận của mọi người, tôi thấy có sự hiểu lầm nên viết thêm bài này để đính chính.

Thứ nhất, căn chung cư đó là tài sản hình thành từ lúc anh chưa cưới tôi, đứng tên anh. Anh đóng góp tiền cùng ông bà mua (ông bà phần nhiều hơn) chứ không phải ông bà hoàn toàn lo hết. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn cùng trả nợ với ông bà.

Bố mẹ chồng có nói để cô em ở đến khi lấy chồng, tuy nhiên cô ấy than phiền đi lại quá xa, vất vả, nhất là những hôm mưa gió đến được cơ quan là phải xoa dầu gió, rồi sắp phải đi học lên cao nên không tiện. Vợ chồng tôi cũng khuyên cô ấy cân nhắc kỹ vì bố mẹ đã bảo ở đến khi đi lấy chồng, em muốn như thế nào cũng phải nói trước với bố mẹ. Mâu thuẫn ở chỗ cô ấy cũng muốn được tự do để thuận việc đi lại làm việc, cũng tự do với bạn trai hơn. Tôi nói vậy là có cơ sở vì trước khi cưới, chồng đi công tác thường xuyên, em chồng ở nhà một mình hay dẫn bạn trai về, giờ vợ chồng tôi ở đây thì việc đó với em không tiện nữa. Có điều em vẫn ấm ức vì anh chị ở nhà này mà mình ra ngoài, bố mẹ chồng cũng vậy nên đã hạch sách chúng tôi một số chuyện như đã nói trong bài viết trước.

Tôi nói về nhà mẹ đẻ ở vì thấy việc "lấy chồng ở nhà chồng" không có gì sai vậy mà phải chịu sự chỉ trích của bố mẹ chồng, tôi không thoải mái, vậy thôi. Còn ý kiến cho rằng tôi là con gái cũng được cho đất, xin nói rõ bố mẹ đẻ chỉ có hai chị em gái nên cho con gái cũng là điều bình thường. Hơn nữa tôi cũng không ý kiến gì về việc bố mẹ chồng sau này cho em chồng một mảnh đất khác.

Thứ hai, tôi muốn thanh minh cho chồng. Câu nói "Đứa con này có hay không cũng được" từng làm tôi rất giận nhưng biết đấy chỉ là câu nói lúc nóng giận chứ trong thâm tâm không đời nào anh muốn vậy. Chồng tôi là típ người hướng về gia đình, chăm vợ bầu rất tốt và yêu con. Tôi cũng không hề nói việc chồng coi trọng con trai con gái, thậm chí anh còn thích con gái hơn. Còn việc ông bà thích con trai là thật vì tôi là dâu trưởng, bố chồng là trưởng nên ông bà luôn coi trọng đứa cháu đích tôn.

Tóm lại, tôi thừa nhận mình có những cái chưa được khéo léo nhưng bước vào một môi trường mới mong nhận được sự động viên, bao dung, chân thành chỉ bảo để mình hiểu và chia sẻ với bố mẹ chồng nhiều hơn. Bố mẹ chồng thuộc típ người khá cứng nhắc, khó tính và dễ buồn lòng, hay ngụ ý công lao của bố mẹ lớn ra sao. Còn tôi vốn sống trong môi trường thoải mái cởi mở, bố mẹ với con như những người bạn nên không tránh khỏi việc bị ngộp. Viết bài để được chia sẻ tâm trạng nhưng có nhiều độc giả lại đang hướng quá xa về việc tham lam vật chất làm tôi buồn. Tôi chỉ giải thích vậy thôi.

Hạnh

