Tôi chia tay khi không thể chạm vào chồng

Tôi là người viết bài: "Có nên tìm người tình bóng đêm khi không thể chạm vào chồng". Cảm ơn quý độc giả đã chia sẻ, góp ý rất chân tình.

Tôi đọc, suy nghĩ và có quyết định riêng cho mình. Tôi đã ngồi nói chuyện với chồng, anh đồng ý ly hôn. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục và có quyết định ly hôn. Nhà chia đôi, con mỗi người nuôi một nhưng tôi sẽ cố gắng để hai đứa nhỏ sống gần nhau nhất có thể.

Thời gian tới sẽ rất khó khăn, kết thúc hành trình này sẽ bắt đầu hành trình mới, điều này chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là làm sao để giảm nhẹ nhất tổn thương cho con cái, đó là trách nhiệm chúng tôi cần phải làm. Tôi không muốn vì lý do con trẻ mà người lớn phải chịu đựng nhau. Ai cũng có một đời người để sống, sống sao để cảm thấy bình an và ý nghĩa cho riêng mình. Tôi đã chọn một hướng đi riêng, có thể vui hoặc buồn nhưng cứ đi theo con đường bản thân cảm thấy đúng. Kính chúc quý độc giả có thật nhiều sức khỏe, bình an, ổn định trong mùa dịch bệnh đầy khó khăn này.

Quyên

