Tôi chấp nhận thiệt thòi để làm người thứ ba bên anh

Khi bạn may mắn có được người đàn ông của riêng mình, bạn sẽ chỉ trích những người cam tâm làm kẻ thứ ba. Nhưng khi bạn rơi vào hoàn cảnh người thứ ba, bạn mới hiểu được nỗi lòng trong góc khuất đó, những người kém may mắn trong hạnh phúc. Dù rằng người đời vẫn hay nói: Bạn có thể ăn một cái bánh khuyết, uống một cốc nước vơi nhưng không thể sống với một thứ tình cảm bị san sẻ, chẳng ai muốn mình là một tiểu tam cả. Tôi không nói đến những cô gái cố tình xen vào gia đình người khác vì vật chất, chỉ nói về những tình cảm chân thật nhưng đặt sai chỗ.



Tôi còn khá trẻ, tốt nghiệp cao đẳng, có công việc và lương hàng tháng với mức sống bình thường. Một năm trước, tôi gặp anh, đến giờ vẫn nghĩ do sự sắp xếp của ông trời. Tôi yêu anh quá nhanh đến nỗi khi biết anh đã có gia đình thì lúc đó không còn quay lại được nữa. Tôi từng tổn thương trong tình cảm nên rất sợ phải một lần nữa đau khổ, đó là lý do để bao biện cho cái sai của bản thân. Tôi từng nghe câu: Phụ nữ yêu vì thói quen và cũng chết trong cái thói quen đó. Tôi chưa bao giờ hỏi về gia đình anh, sợ anh sẽ bỏ rơi mình; chưa bao giờ tôi dám đụng đến giới hạn đó.



Khi chúng tôi ở bên nhau, anh hay nhắn tin hỏi thăm vợ (tôi chỉ biết do anh nói), có lúc anh phải gọi về gia đình tôi đều phải tránh mặt đi một chút. Tôi nghĩ là phụ nữ nếu không biết nhiều thì sẽ hạnh phúc hơn. Tôi cứ như vậy nhận sự quan tâm chăm sóc những lúc bên cạnh anh, khi anh quay lưng đi tôi biết anh không còn thuộc về mình nữa. Khi tôi buồn, bệnh, sợ hãi, chỉ biết soạn tin nhắn cho anh, sau đó xóa mà không gửi. Tôi sợ sẽ phiền đến cuộc sống gia đình anh. Tôi biết khi tâm sự như thế này sẽ nhiều người nói tôi ngu, đó là sự hiển nhiên. Tôi chỉ muốn biết tại sao phụ nữ thích được yêu nhưng cứ phải chọn yêu một người? Tại sao họ có thể chịu đựng thương tổn về phía mình mạnh mẽ như vậy? Tôi phải làm gì để tốt hơn?

