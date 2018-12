Tôi chấp nhận là đứa con bất hiếu để giải thoát cho mẹ

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, chứng kiến những cuộc cãi vã, đánh nhau của cha mẹ từ nhỏ với tần suất theo ngày. Ấy thế mà mẹ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng 36 năm trời. Sở dĩ, cha mẹ tôi mâu thuẫn như vậy là do tính cách quá khác biệt. Mẹ tôi là người hiền lành, chịu khó, lương thiện và ít nói, còn cha là người khoe khoang, khoác lác, tham lam, nói nhiều và thực sự nói không ngoa khi tôi không thấy ưu điểm nào từ ông cả. Tất cả các tệ nạn xã hội trừ mua bán ma tuý là ông chưa làm, ông bao biện với lý do là để nuôi chúng tôi ăn học. Kết quả ông bị trả giá bằng 6 năm tù giam.



Từ khi cha đi tù, bao tài sản tích lũy trong gia đình để lo cho ông và một phần trả nợ cho ông đều đội nón ra đi, thậm chí nhà tôi vẫn còn ngập trong nợ nần. Khi đó, tôi đứng trước nguy cơ bị nghỉ học dù học rất giỏi. Tôi đã đi làm thêm, kiếm tiền để tự trang trải. Thời gian trôi qua, lúc tôi ra trường là niềm vui của gia đình vì tự xin được vào một công ty rất lớn. Sau vài năm tôi trả hết nợ cho gia đình, thêm tiền sắm sửa cho nhà, mua cho mình một căn nhà nữa. Những tưởng sóng gió sẽ trôi qua nhưng mọi sự lại thay đổi khi cha được ra tù. Ông tiếp tục lao vào con đường cũ và ép mẹ tôi làm cùng. Tôi ngăn cản, thậm chí còn làm căng đến mức nếu còn làm thì không còn con, nếu không làm tôi sẽ lo hết cho cả nhà. Bỏ mặc tất cả, cha vẫn làm với lý do "Tao phải lấy lại những gì tao đã mất", không thể nói nổi tôi đã bỏ nhà đi.

Thực sự, ông trời có mắt khi không lâu sau cha tôi lại tiếp tục bị bắt nhưng người chịu tội lúc này là mẹ. Tôi đã lo rất nhiều để có thể đưa mẹ trở về, những tưởng sau đó cha sẽ thay đổi nhưng tâm tính con người khi đã vì đồng tiền sẽ chấp nhận tất cả. Đã thế gần đây, cha lại tiếp tục lún sâu vào cờ bạc, lô đề, mẹ tôi khuyên nhủ thì ông lôi cả họ hàng nhà ngoại ra để chửi và nói "Tao có lấy tiền của mày để chơi đâu". Không thể chịu đựng, tôi đã đưa mẹ đi. Vài tuần nay, cha gọi mẹ tôi về để ly dị kèm theo một câu "sẽ giết cả nhà". Các anh chị tôi rất đắn đo về việc cha mẹ ly dị, nhưng tôi dù chưa có gia đình vẫn mong muốn giải thoát cho mẹ. Còn với cha, tôi chấp nhận có thể cả đời không nhìn mặt để bảo vệ cho mẹ sống tiếp những tháng ngày bình an bên con cháu. Trong lúc này, tôi hoàn toàn tỉnh táo để biết mình nên làm gì nhưng cũng rất muốn mọi người cho một lời khuyên để có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Cảm ơn độc giả VnExpress.

Hải