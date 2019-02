Tôi biết điều mà ba mẹ vẫn đánh chửi, cho rằng tôi ăn hại

Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với mẹ, là đứa biết suy nghĩ cho tương lai, chỉ vì vừa rồi quá bực nên cãi lại mà ba mẹ đánh tôi.

Tôi học lớp 11, nhà xa trường nên phải ở trọ, gia đình không thuộc dạng khá giả nên tôi rất biết điều, chăm chỉ học hành, cố gắng để được học sinh giỏi, bạn bè thầy cô ai cũng khen tôi chăm học. Chưa bao giờ tôi nghỉ học thêm để đi chơi, tiền nong cũng tiêu xài rất tiết kiệm. Lâu lâu tôi để dành được tiền lại mua đồ ăn cho mẹ và em trai. Sức tôi yếu, lại là con gái nên đi làm rẫy thường làm không nổi. Cuối tuần về nhà tôi chăm lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, cậu em phải đi rẫy, hay tị nạnh, nói tôi ăn hại, biết là em nói bâng quơ nhưng tôi cũng có chút tổn thương.

Tuần vừa rồi về nhà, không may có bài kiểm tra điểm hơi thấp, bù lại tôi cố gắng gỡ được bằng bài kiểm tra khác nhưng bài sau thì cô chưa gửi lại. Mẹ thấy thế nói này nói nọ, bảo tôi phải thi trường này trường kia cho bằng các bạn hàng xóm, tôi lại không thích những trường đó. Tôi cãi mẹ một lúc, mẹ bảo tôi mất dạy, trong khi em trai cãi mẹ không nói gì, còn cưng nựng em. Tôi tức quá nên so sánh với em, mẹ bảo tôi làm được gì mà so thế. Rõ ràng tôi cũng cố gắng được học sinh giỏi, nằm trong top của lớp, em tôi chỉ được học sinh trung bình, thầy cô hay chê và nhắc nhở. Tôi cãi một hồi thì ba lấy gậy quất tôi thật mạnh. Hồi trước em tôi cũng cãi mẹ như thế nhưng ba nào có đánh em, chỉ im lặng không nói gì.

Tôi biết cãi như thế là hỗn, nhưng so với bạn bè cùng chỗ chuyển ra huyện học thì tôi là đứa chăm học và biết tiệt kiệm nhất. Thầy cô dạy thêm bảo tôi đi học chuyên cần, siêng năng. Ở trọ một mình tôi cũng không dám bật điện tùy tiện, sợ tốn tiền điện. Tôi ở một mình không ai nấu ăn cho, phải tự nấu tự đi chợ, ăn uống thường không đúng giờ. Có nhiều đêm trúng gió tôi cũng không dám nói với mẹ. Tiền tiêu thiếu, mẹ hỏi tôi cũng không nói, không xin thêm. Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với mẹ, là đứa biết suy nghĩ cho tương lai, chỉ vì vừa rồi quá bực nên cãi lại mà ba mẹ đánh tôi. Mong được mọi người chia sẻ cùng.

Điệp

