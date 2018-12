Tôi bị chồng đánh vì dám nói cả nhà anh không ai tử tế

Tôi 28 tuổi, còn chồng 37, có một bé 3 tuổi. Chúng tôi sống chung với gia đình chồng được gần 5 năm. Khi có bầu, do sức khỏe không tốt nên tôi nghỉ làm ở nhà. Thời gian đó, tôi phụ chồng công việc của gia đình, vì nhà chồng có một xưởng sản xuất nhỏ do ba mẹ để lại cho chồng và chị chồng làm chung. Khi mẹ chồng tôi còn sống, hàng tháng sau khi trừ mọi chi tiêu trong gia đình, bà chia lại cho chồng tôi và chị chồng. Từ khi bà mất, mọi việc do chị chồng quán xuyến. Hàng tháng chị đưa cho chồng tôi bao nhiêu thì anh đưa tôi bấy nhiêu. Cả gia đình chị ấy sống cùng ba chồng, vợ chồng tôi và cô em gái chưa lập gia đình. Thời gian đó, tôi thực sự chán nản vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của chồng, có khi cả tháng anh không đưa về đồng nào, lý do là xưởng không có lãi.

Khi con được 13 tháng, tôi để con ở nhà cho chồng chăm sóc rồi đi làm. Vì dù tôi có ở nhà làm cùng chồng thì 2 người làm có khác gì một người làm đâu. Chí ít tự đi làm tôi còn có được một khoản thu nhập lo cho gia đình. Lúc đầu tôi định gửi bé vào nhà trẻ nhưng chồng nói anh chăm được, gửi sớm quá tội bé nên lại thôi, khi nào con được 17 tháng mới gửi vào trường mẫu giáo công lập. Gia đình chồng cho rằng tôi bỏ con khiến chồng vất vả, vừa làm vừa chăm con. Tôi phải sống kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Rồi tôi bị bệnh nằm viện nửa tháng, cũng chỉ có mẹ đẻ vào chăm sóc. Chồng mỗi ngày lên thăm chừng 30 phút là về, dù nhà cách bệnh viện có một cây số. Có hôm anh vừa vào được một tí, lại phải về để trông nhà cho mấy anh chị em đi chơi. Trong khi đó tôi nằm viện, không một người nào bên chồng lên thăm. Tôi tủi thân khóc thì chồng bảo, chả lẽ tôi nằm viện mấy người đó không được đi chơi sao.

Khi tôi nhập viện lần 2 để mổ cấp cứu, chị em chồng mới tới thăm. Tôi không hiểu tại sao họ như vậy, trong khi tôi vẫn cư xử bình thường, thậm chí lúc nghe tin dữ tôi còn gọi cho em chồng xin tư vấn cách điều trị, vì em làm trong ngành y. Cho dù tôi có thế nào thì khi đau ốm họ cũng nên cư xử sao cho có tình chứ, huống chi trước đó tôi sống không có gì gọi là quá đáng. Vào thăm tôi, em chồng tỏ thái độ ngênh ngang, đi thăm mà không thèm ngó mặt người bệnh, chỉ chăm chăm bấm điện thoại. Khi tôi đang nói chuyện với chị chồng thì em xen ngang nói rất hỗn hào. Đến khi tôi xuất viện, chồng nhắn tin bảo tôi tự đi xe bus về nhà mẹ đẻ, còn mẹ tôi bị say xe nên anh sẽ chở về bằng xe máy. Tôi thật sự sốc và thất vọng. Tôi xin phép ba chồng cho hai mẹ con về nhà ngoại nhưng ông không đồng ý, mặc sui gia nói hết lời, còn tôi khóc mếu.

Nửa tháng sau, vợ chồng tôi cãi nhau. Trong lúc nóng giận, tôi nói gia đình anh từ trên xuống dưới không có ai tử tế. Vậy là anh đánh tôi, bảo tôi hỗn với gia đình anh. Tôi trình báo công an và anh bị mời lên làm việc. Khi vợ chồng tôi hòa giải về nhà, chị chồng nói tôi không biết giữ thể hiện gia đình, để cho hàng xóm biết. Sự việc đã qua một năm, đến giờ chúng tôi vẫn sống chung với thái độ không vui vẻ gì của cả hai phía. Nhiều lần tôi khuyên nhủ, giải thích nhẹ nhàng, rồi giận dỗi để thuyết phục chồng sống riêng nhưng anh đều im lặng.

Tết năm nay, chồng không lấy một đồng nào từ phía chị chồng. May mà tôi đi làm có tiền nên hai vợ chồng đủ trang trải Tết. Mồng 5 Tết anh đưa tôi về ngoại, lúc mẹ tôi bảo anh sang nhà chị cả chúc Tết thì anh không đi. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, anh bỏ về một mình. Ngày hôm sau, tôi về nhà chồng thu xếp đồ đạc của 2 mẹ con và đang ở nhà ngoại cho đến giờ. Tôi chán nản cuộc sống ăn chung ở chung này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không biết có nên sinh thêm con không. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Nếu chị em chồng đọc được bài viết này chắc sẽ bảo tôi chỉ biết kể xấu gia đình chồng mà không nhìn nhận lại bản thân. Nhưng tôi hy vọng, họ cũng nên nhìn lại chính họ và nếu không thể công tâm phán xét thì cũng nên nhớ rằng, làm từ thiện cho người ngoài còn được, huống chi là người thân.

Chi

