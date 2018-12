Tôi bế tắc sau một năm sinh con với ông chủ nhà

Tốt nghiệp đại học, tôi về quê vì chưa kiếm được việc làm. Trong thời gian rảnh, tôi lên huyện làm giúp việc theo giờ cho gia đình anh. Ngẫm hoàn cảnh gia đình mình khó khăn mà gia đình họ hạnh phúc đầm ấm trong căn nhà sang trọng nơi phố huyện tôi ghen tị lắm. Anh có hai con, một con gái lớn và một con trai. Vợ chồng anh chênh lệch nhau về hình thức khá nhiều, anh trẻ trung phong độ so với tuổi thật, bảnh bao, chị vợ thấp bé, già so với tuổi dù ăn mặc kiểu gì đi nữa. Có điều phải công nhận chị ta hiền lành, chịu khó. Mặc dù chị tằn tiện, chắt chiu trong chi tiêu nhưng tiền công trả cho tôi rất sòng phẳng, thậm chí hào phóng.



Sau gần một năm làm giúp việc và biết tôi vẫn chưa tìm được việc, anh gọi điện cho một người bạn, ngay hôm sau tôi được vào làm ở một doanh nghiệp mà anh góp vốn và chính bạn làm quản lý. So với những người trai trẻ cưa cẩm, tán tỉnh tôi, anh hơn hẳn về mọi mặt, nhất là khoản ân cần, trìu mến, điều đó khiến tôi yêu anh. Mặc dù không quản lý trực tiếp nhưng là người góp vốn nên các sự kiện công ty tổ chức anh đều góp mặt. Ngày công ty tổ chức hội nghị khách hàng trong Nam, sau bữa tiệc rượu, chúng tôi đã ngã vào nhau. Lúc tôi có bầu, anh có vẻ không thoải mái lắm, tôi nhớ có lần anh nói bóng gió việc bỏ thai nhưng lúc tôi doạ bỏ thì anh ấy lại khóc lóc, trăn trở, bảo tôi suy nghĩ lại. Lúc đi đẻ thấy các bà đẻ được chồng, bố mẹ hai bên chăm sóc ân cần, còn mình chỉ có người chị dâu bên cạnh và người anh trai chạy đi lại lúc cần làm tôi đau lòng.

Anh yêu tôi nhiều lắm, chẳng những qua lời nói mà thể hiện bằng hành động, từ việc thăm hỏi, chăm chút tôi đến việc cưng nựng, chăm bẵm con. Tôi cảm thấy hình như ở bên mẹ con tôi cùng gia đình tôi anh ấy vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc. Con gần 3 tuổi rồi, tôi vẫn sống cuộc sống như vậy, không danh phận, trong “bóng tối”, chúng tôi gặp nhau vụng trộm. Từ ngày đẻ con ra tôi chẳng hề đòi hỏi vật chất tiền bạc từ anh.

Cuộc sống của tôi sẽ đi tới đâu? Mối quan hệ với người đàn ông có vợ và hơn tôi 18 tuổi sẽ như thế nào? Vài lần tôi hỏi anh có yêu vợ không, có yêu tôi không? Ngược lại với những người đàn ông khác, anh trả lời rất yêu vợ và cũng yêu tôi. Mặc dù tôi không yêu cầu đòi hỏi vật chất và tiền nhưng anh vẫn chu cấp, số đó không nhiều, chỉ để đủ chi tiêu cho một đứa trẻ. Tôi biết mình sai. Liệu tôi sửa sai được hay không và bằng cách nào? Tôi có nên chấm dứt mối quan hệ với anh khi giữa chúng tôi còn có đứa con ràng buộc và anh còn yêu tôi? Từ ngày biết tôi không chồng mà sinh con với người có vợ, bạn bè họ hàng có người xa lánh, có người chửi rủa, cũng có người khuyên nhủ tôi cần chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Cũng xin nói thêm, vợ và con gái anh đã hai lần gọi điện chửi tôi bằng lời lẽ cay đắng, thâm thuý. Tôi phải làm gì đây?

Diệu

