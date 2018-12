Tôi bất lực với người chồng nhậu quên lối về

Chồng tôi không phải người hay rượu chè, be bét nhưng nhậu trận nào là say bí tỉ trận đó dù có tiền sử bệnh dạ dày, từng xuất huyết dạ dày, viêm dạ dày cấp. Tôi nói nặng nhẹ đủ cả nhưng cảm thấy không thay đổi được gì. Tôi sợ một ngày anh nhậu say không biết gì mà không có vợ con bên cạnh rồi bị lợi dụng, hoặc đi xe máy về không an toàn. Khi say rồi anh không chịu nghe ai, toàn đòi tự đi xe máy về rồi luôn bảo mình chưa say. Mọi nỗi lo tôi nói với anh chỉ như "nước đổ đầu vịt".

Anh không bao giờ biết từ chối những lời mời rượu bia. Hôm nay tôi sắp chịu không nổi khi 2,3 hôm trước anh bị viêm dạ dày cấp, giờ lại đi liên hoan về mặt tưng bừng. Đôi khi tôi muốn hỏi sao anh không từ chối, còn nếu từ chối rồi mà họ vẫn ép thì anh không cần phải quan hệ với những người như thế (anh không phải dạng người thích nịnh bợ người khác). Nhiều lúc anh say quá ói luôn tại giường, tôi thương chồng lại lầm lũi đi dọn. Tôi cũng chụp ảnh để hôm sau cho anh xem, nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi sợ mất chồng khi anh cứ thi thoảng lại nhậu say như thế này.

Dung

