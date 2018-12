Tôi bất an khi thường xuyên không liên lạc được với chồng

Tôi hiện rơi vào trạng thái rất mệt mỏi, lo lắng, bủn rủn không làm được việc gì, xin phép đi thẳng vào vấn đề. Tôi và chồng kết hôn được một năm, chồng đang ở Mỹ học tập và làm việc, còn tôi ở Việt Nam cũng chuẩn bị hồ sơ vài tháng nữa qua sum họp cùng chồng. Anh vốn hiền lành, rất có ý chí, vì phải vừa học vừa làm nên khá vất vả, một ngày anh phải làm từ sáng đến sáng hôm sau, ngủ được chừng 4 tiếng. Mục tiêu của hai vợ chồng đều vạch ra sẵn nên anh cặm cụi làm việc, cũng may nhiều lần đi khám sức khỏe anh không bị gì, dù vậy tôi rất lo cho anh. Yêu xa rồi khi đến kết hôn cũng phải xa nhau một thời gian, đôi lúc tôi rất buồn tủi, bù lại anh yêu vợ, hiểu tôi vô cùng.

Có điều tôi lăn tăn là anh thường trong tình trạng tôi không liên lạc được khoảng 2 ngày, một tháng khoảng 2-3 lần như thế, lần nào cũng là do anh làm mệt nên ngủ quên, khi anh ngủ là say không nghe được ai gọi hay báo thức. Tôi quen anh bạn cũng ở gần phòng anh bên Mỹ, nhiều lần nhờ sang nhà xem có chuyện gì, lần nào cũng làm phiền anh ấy, nhưng qua thì toàn là thấy cảnh chồng tôi lăn đùng ra ngủ, không khóa cửa nẻo, ngủ say không biết gì. Nghe anh bạn nói xong tôi cũng an tâm, có điều nói mà chồng tôi không sửa được.

Giờ khi tôi đang viết những dòng tâm sự này lại là lúc không liên lạc được với anh, vừa lo vừa sợ, cảm giác bất an, khó chịu vô cùng. Tôi rất yêu chồng nhưng những lúc như thế này quá mệt mỏi, không tập trung làm việc được, nhờ anh bạn kia thì quá phiền vì lần nào cũng như lần nào, chồng tôi cũng mất mặt. Tôi chẳng biết làm sao trong tình huống này, mong các bạn cho lời khuyên chân thành.

Hiền

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)