Tình cảm rạn nứt vì hiện tại tôi chỉ gặp vợ ngày cuối tuần

Tôi là hành chính, vợ mới sinh em bé được gần 3 tháng, do tính chất công việc cần cô ấy đi làm sớm (3 tháng là đi làm). Công việc của tôi lại phải trực ở đơn vị nên không tiện chăm sóc vợ con. Theo yêu cầu của công việc tôi làm thì bắt buộc phải đi học trung cấp quân sự (dạng học tập trung, chủ nhật đi học chiều thứ sáu về) mà dạo gần đây do vợ vừa đi làm chiều về vừa chăm sóc con (tôi ở rể) nên có nhiều vất vả.



Vợ luôn nói rằng giờ tôi có cuộc sống tự do sung sướng rồi, để mình cô ấy vừa đi làm vừa chăm con. Tôi biết vợ vất vả nhưng công việc buộc tôi phải như thế, cuối tuần về tôi cũng chỉ ở nhà với vợ con thôi. Có vẻ như cô ấy không thích tôi làm ở đây, muốn ngày nào cũng có chồng bên cạnh. Giờ vợ chồng tôi đang có dấu hiệu rạn nứt. Tôi không muốn vợ chồng phải chia tay vì còn yêu cô ấy rất nhiều, càng không muốn con phải sống xa cha hoặc mẹ nhưng chắc không thể giữ nổi gia đình. Tôi phải làm sao đây?

Dũng