Tìm người tin cậy, cho em cảm giác an toàn

Cô nhân viên công sở cao 1m62, nặng 45 kg, có nội tâm của phụ nữ tuổi 35 và ngoại hình của cô gái tuổi 25, đam mê nấu nướng, thích chăm sóc gia đình.

Vậy là một mùa xuân nữa lại về rồi anh nhỉ? Xuân đã về đến bên hiên nhà em rồi đấy, vậy mà cớ sao anh, mùa xuân của riêng em vẫn chưa tìm về?

Nếu như sau này may mắn được cùng anh chung chén rượu đoàn viên, bếp nhà mình sẽ luôn ấm áp nhờ có em thổi lửa, ngôi nhà mình sẽ luôn an toàn nhờ có anh bảo vệ. Nói may mắn bởi em quan niệm tất cả thuận theo tự nhiên. Không giống như ngày trước luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, trải qua nhiều chuyện không vui, em của hiện tại tập cho mình sự bình thản trước vạn sự vô thường của cuộc đời. Bởi lẽ tìm thấy nhau giữa hàng vạn người đâu dễ, còn cần cả rất nhiều may mắn và duyên nợ phải không anh?

Nói như vậy không có nghĩa em không cho bản thân cơ hội. Ai trong chúng ta cũng có quyền đi tìm hạnh phúc mà anh nhỉ. Vậy nên em đang ở đây, ngày hôm nay và ngay lúc này... Em, một cô gái sống hướng thiện, không ham hư vinh, sống tình cảm và hướng tới các giá trị đạo đức và tinh thần nhiều hơn. Em chăm chỉ, có cái nhìn nghiêm túc về hôn nhân. Chung thuỷ là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của em. Bên nhau, nếu sau này anh có già nua xấu xí, nhăn nheo hay nghèo khổ, em vẫn mãi cùng anh đồng cam cộng khổ, tay nắm không rời, cùng nhau vượt qua khó khăn. Em dịu dàng nhưng không kém phần vững vàng trước sóng gió cuộc đời đâu nhé.

Nói không ham hư vinh nhưng cả anh và em chắc đều hiểu một điều, rằng để chăm lo cho tổ ấm bé nhỏ của chúng ta cần nỗ lực tạo dựng điều kiện vật chất đầy đủ nhất trong khả năng, để con cái có môi trường phát triển tốt, để phụng dưỡng cha mẹ già. Em tin em và con sẽ luôn là nguồn động lực chứ không phải áp lực để anh vươn lên trong cuộc sống. Quan trọng nhất là dù em chưa hoàn hảo, là ngoài những ngọt ngào dễ thương hiền lành, mộc mạc, có khi em hơi đa sầu đa cảm, suy nghĩ vẩn vơ rồi tự thấy trống rỗng. Có lúc em bật cơ chế tự vệ trở nên lạnh lùng với những người lạ để người ta nghĩ em khó gần. Về cơ bản em vẫn luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa để xứng đáng với tình yêu của anh, để trở thành người vợ đảm người mẹ hiền người dâu thảo sau này.

Mong anh là người đàn ông nghiêm túc, có trách nhiệm, chăm chỉ, coi trọng gia đình và các giá trị truyền thống. Tính cách anh nên bình ổn, kiên định vững vàng và tốt nhất là có cùng hệ tư tưởng với em để chúng ta vừa là vợ chồng, vừa là tình nhân, đồng thời là người bạn đồng hành những năm tháng về sau. Lạc quan một chút, anh nhớ là mình có hẹn với hạnh phúc, có hẹn với mùa xuân của riêng chúng mình đấy nhé.

