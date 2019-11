Tìm cô gái cùng chung lối về

Mình sinh năm 1986, là dân kỹ thuật nên hơi khô khan. Công việc của mình ổn định, thu nhập theo mình là được, thời gian làm việc thoải mái, linh động.

Mình mong muốn tìm bạn tâm giao. Mình không quá quan trọng về bạn gái, ưa nhìn và thoải mái là ổn, chiều cao không quan trọng, 3 mét bẻ đôi cũng được, nhưng đừng 2 mét bẻ đôi nhé, nếu ở gần cũng tốt.

Mình quê Thanh Hóa, vào Sài Gòn cũng 10 năm rồi, mới lên Tây Ninh từ đầu năm 2019, giờ công việc là ở đây luôn. Mình không hút thuốc lá, bia rượu cũng đủ dùng, vẫn có thể bị say, say thì hơi lè nhè, đây là tật xấu, mình rất hạn chế say. Tính tình mình cũng hòa đồng, ít nói, thích người thẳng thắn, không thích lươn lẹo, nói ngược nói xuôi. Mình thích chia sẻ công việc trong nhà, nấu cơm rửa bát là chuyện bình thường thôi, thích chơi với trẻ con. Mình từng ly hôn và có một cô con gái, bé 4 tuổi rồi, đang ở với mẹ. Hy vọng có bạn gái nào đó sẽ muốn kết bạn làm quen với mình.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.