Sau 25 năm vợ chồng tôi mới biết chồng có một người con riêng

Tôi và chồng đã sống với nhau 25 năm, đám cưới diễn ra khi tôi 24 còn anh 26. Hồi đó, chúng tôi quen nhau qua mai mối của một người bạn. Tôi và anh cưới nhau chỉ với hai bàn tay trắng. Những ngày tháng cơ cực chúng tôi cùng trải qua với nhau, anh luôn yêu thương và động viên vợ khiến tôi an lòng, nghĩ dù nghèo nhưng có tình cảm của chồng thế này là tốt lắm rồi. Hai đứa con của tôi lần lượt chào đời, cháu trai đầu 22, cháu gái thứ hai 18, chúng đều ngoan ngoãn và yêu thương bố mẹ. Thời gian trôi đi, do biết làm ăn và tiết kiệm nên gia đình tôi đã có nhà cửa khang trang và một xe ô tô bình dân, cuộc sống không còn phải lo lắng quá nhiều về kinh tế.

Từ khi nghèo khó đến giờ kinh tế đã cơ bản ổn định, chồng luôn chăm sóc, lo lắng cho tôi và các con. Mỗi lần đi công tác về anh đều có quà, hoặc những dịp lễ tết anh đều dẫn cả nhà đi ăn, đi chơi (trừ những khi quá bận thì hôm sau anh lại tổ chức cho cả nhà đi chơi bù). Những tưởng cuộc sống của tôi thế là đã hơn nhiều người khác dù một nửa số thời gian từ khi cưới chồng đến nay tôi đều lo lắng về kinh tế nhưng hóa ra không phải vậy. Cách đây hai tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ xin được gặp để nói về chuyện của chồng tôi.



Trong lòng bất an, không hiểu sao chồng tôi lại liên quan đến người phụ nữ khác? Đến chỗ hẹn, trước mặt tôi là người phụ nữ tầm 50 tuổi, ăn mặc giản dị. Chị nói là bạn từ thuở thiếu thời với chồng tôi, hai người chơi thân với nhau từ hồi cấp 2, chị thích anh từ hồi đó nhưng anh chỉ coi chị là người bạn thân, không hề có tình cảm trai gái. Khi biết anh sắp cưới vợ, chị muốn gặp mặt một lần để nói lời tạm biệt vì biết có theo đuổi nữa anh cũng không thay đổi tình cảm với chị. Trong lần gặp mặt ấy, anh chị đã uống với nhau rất nhiều, trên đường về chị muốn được cùng anh vào nhà nghỉ để có thể ôm hôn anh thật lâu, cũng là lần cuối cùng trước khi anh lấy vợ.



Anh từ chối nhưng chị năn nỉ, rồi cuối cùng trước tình cảm của chị, anh đã đồng ý. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một nam một nữ trong nhà nghỉ, lại ở tình trạng ngà ngà say, làm sao có thể tránh được chuyện quá giới hạn khi chị cứ muốn ôm và hôn anh. Sau đêm đó, anh xin lỗi chị vì đã làm chị tổn thương, cũng nói chị hãy uống thuốc để phòng trường hợp có thai xảy ra. Chị đồng ý với anh điều đó nhưng thực chất không hề mua thuốc tránh thai như đã nói, bởi chị nghĩ có thai cũng chẳng dễ dàng thế, mà có thì càng tốt vì chị muốn được là mẹ của con anh. Từ đó, do không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh và cũng để quên anh mà chị đã cắt đứt hẳn liên lạc, coi như chưa từng quen anh.



Sau đó chị biết mình có thai, nửa mừng nửa lo nhưng quyết định giữ thai lại. Giờ con trai chị đã 24 tuổi, đáng nhẽ chuyện này sẽ mãi mãi được giấu kín nếu như chị không mắc phải căn bệnh nan y, giờ kinh tế rất khó khăn, không đủ tiền để chữa bệnh. Cậu con trai chị đã đi làm nhưng lương thấp lắm, chỉ đủ nuôi thân chứ không hỗ trợ gì cho mẹ trong việc chữa bệnh. Câu chuyện này chồng tôi đã biết, anh cũng rất thương cảm cho hoàn cảnh của chị nhưng cũng không thể mang tiền nhà đi giúp chị, bởi trước giờ, làm được bao nhiêu tiền anh đều đưa tôi giữ. Thu nhập của anh như nào tôi đều nắm được. Anh nói với chị cần thời gian để nói với vợ con nhưng một tháng rồi anh vẫn chưa nghĩ ra cách.



Chị cũng biết như thế là làm khó anh, với lại con trai chị, trước sau gì chị cũng muốn con gặp bố, không thể giấu mãi được. Vì thế chị quyết định gặp tôi, cho tôi biết sự thật, mong nhận được sự thông cảm và cũng đừng trách anh, vì tất cả là do chị gây ra chứ anh chưa bao giờ có ý định phản bội tôi. Nghe xong câu chuyện, tôi lặng người, tại sao những điều trước giờ chỉ thấy trên phim ảnh lại có thể xảy ra ở gia đình tôi? Tôi phải làm sao đây, mong nhận được lời khuyên của các bạn.

Ngân