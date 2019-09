Sánh bước bên anh, em sẽ không lạc lối trong xã hội xô bồ này

Hiện tại mọi thứ với anh khá ổn, anh có tham gia điều hành hai công ty trong ngành.

Trời Sài Gòn mưa rả rích. Từng hạt mưa không nhỏ cũng không to rơi đều đặn trên mặt sân. Khi rớt xuống mặt đá nền, chúng bắn tung lên thành từng hạt nhỏ li ti và trắng trong. Từng hạt nhỏ ấy đọng lại trên tấm kính và trong trắng như sương mai trên lá cỏ. Nhiệt độ không khí giảm nhiều so với những ngày nực nội tuần rồi, khiến cho nhịp tim của chàng trai chậm lại. Chàng nhớ về những ngày xa xưa:

Thời thơ ấu êm đềm như một khúc dương cầm du dương, như lời ru trong trẻo đều đều trong những trưa hè nắng gắt của người mẹ thương con.

Bắc Trung Bộ - những năm cuối của thập niên 90: Từng buổi sáng tụ ba tụ bảy đi mò tìm nhưng hốc dế trong những đám cỏ xanh tươi dọc theo bờ đê sông Mã. Từng trưa hè nắng gắt trốn mẹ, trốn chị chạy dọc theo con kênh phía bên kia cánh đồng. Cậu bé cùng bạn chuẩn bị đầy đủ đạn (các viên sỏi, đá nhỏ cỡ nhỏ) và súng (thường là cái chạng ba của cây ổi trung niên hình chữ Y được buộc chặt bởi sợi dây cao su – thường là cái ruột rách được lượm từ hàng sửa xe đạp ở đầu làng). Bọn nhóc đó đi từng bước chậm rãi và lắng nghe từng tiếng động nhỏ trên các cành cây dọc theo bờ kênh.

Khi những âm thanh thanh thoát được phát ra từ một tán cây nào, hoặc những âm thanh lách tách do va chạm từ những chú chim va vào các lá cây đung đưa trong gió được thu thập bởi đôi tai nhỏ nhắn nhưng cực tinh ranh của đám trẻ, liền sau đó là những tiếng tạch tạch của hai cái súng (cái ná theo tiếng miền Nam). Nhưng thông thường các cậu bé chỉ bắn cho vui vậy thôi chứ xác suất bắn trúng một chú chim trên cành cây chỉ là 1/20. Tức là phải mất ít nhất từ 2 tới 3 buổi trưa và phải gặp được ít nhất 20 con chim, may ra được một con. Dù ít lần thành công nhưng đôi bạn nhỏ vẫn rất hăng say trốn nhà vào trưa hè. Nó đều đều như việc sáng dậy là phải vắt chân lên chạy đến công ty đi làm của công chức vậy.

Chào em - người yêu tương lai của anh,

Trên là một đoạn tản văn anh đã viết khi ngồi ở văn phòng những ngày cuối cùng của giai đoạn làm công ăn lương. Đó là đầu tháng 6/2019 khi anh quyết định nghỉ việc tại một công ty bất động sản lớn ở Sài Gòn. Khi đó, công việc của anh khá nhẹ nhàng do anh làm cho chủ đầu tư và lương bổng thuộc dạng khá trong ngành. Nhưng anh hiểu bên trong mình luôn mong ước được làm điều gì to lớn hơn. Vì vậy anh đã nghỉ việc để ra ngoài mở công ty kinh doanh và học hỏi việc đầu tư. Cũng từ đó, anh cảm nhận đã có nhiều thay đổi trong mình. Anh cũng có nhiều thời gian để tập trung cho giấc mơ của đời mình, có thêm thời gian để tìm hiểu về chính con người bên trong. Và anh phát hiện mình cũng có khả năng viết lách một chút (điều mà trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới – do thời đi học điểm văn của anh không cao). Từ đó anh nhận ra mình thuận cả não trái lẫn não phải.

Về bản thân anh:

Từ thời sinh viên lùi về trước, anh nghĩ mình là một học sinh giỏi, tính hiền lành và hơi hướng nội. Nhưng nghề nghiệp anh chọn đã giúp anh phát triển phần còn lại của mình. Nhắc tới nghề xây dựng chắc em cũng hiểu nó xồ bồ, phong trần, áp lực và đôi khi là nguy hiểm. Nhưng chính môi trường hà khắc đó đã giúp tôi luyện anh thành người đàn ông thực sự vững chãi và chín chắn như bây giờ.

Trong những năm làm nghề, anh đã kinh qua nhiều vị trí với vai trò công việc khác nhau. Trước khi về ngồi làm việc tại văn phòng, anh đã đi làm nhiều dự án ở các tỉnh như Đà Nẵng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Dương. Mỗi nơi anh đến đều tích lũy cho anh thêm phần kiến thức về văn hóa của vùng miền nơi đó. Anh cũng từng trải qua nhiều gian khó khác nha. Từ việc phải làm 14 tiếng một ngày với các kỹ sư Nhật Bản để hoàn thành đúng tiến độ dự án khi mới ra trường. Rồi trải qua mùa dịch sốt xuất huyết khi phải làm việc ở tầng hầm B2 của một trung tâm thương mại lớn trong giai đoạn thi công. Đó là mùa mưa và tầng hầm luôn trong tình trạng ẩm ướt, luôn phải thắp đèn kể cả ban ngày. Điều kiện làm việc rất tệ nhưng để đáp ứng tiến độ theo hợp đồng, các bên đều phải nỗ lực chiến đấu.

Anh từng lênh đênh trên chiếc vỏ lãi (một loại thuyền nhỏ và dẹt ở miền Tây) để ra cửa biển mà khi đó anh chưa biết bơi. Việc đi ra là hoàn toàn do anh xung phong. Nói thì có vẻ rất anh hùng nhưng kỳ thực khi ra tới nơi rồi anh mới nhận ra mình thật liều lĩnh. Khi đó đã có lúc anh nghĩ tới cái chết, rồi nghĩ tới những người thân trong gia đình cũng như nghĩ về những điều mình đã làm được trong quá khứ. Đó là kỷ niệm mà anh sẽ không bao giờ quên được.

Hiện tại mọi thứ với anh khá ổn. Anh có tham gia điều hành hai công ty trong ngành. Một công ty trong phân khúc tầm thấp do anh lập nên cùng với anh trai và đã hoạt động được hơn năm. Một công ty với phân khúc tầm trung mới mở được 2 tháng và anh có góp vốn 20% cùng 3 người anh khác. Ở đây, anh vẫn là một trong hai người được giao trọng trách điều hành chính. Gần đây, thời gian rảnh rỗi, anh hay đi hội thảo rồi đọc các sách về khởi nghiệp, quản trị và cũng đang bắt đầu tìm hiểu thêm về đầu tư.

Do khởi điểm trong việc kinh doanh chưa cao nên anh hiểu rằng mình cần phải cố gắng thật nhiều. Vì vậy thời gian trong tuần và giờ làm việc anh khá bận rộn với nhiều điều muốn làm. Nhưng cuối tuần thì lại trống trải và nhiều khi nổi loạn. Anh đi nhậu những lúc anh buồn và thường hút thuốc khi có hơi men trong người (ngoài ra thì anh không bao giờ hút). Nhưng nếu có em rồi, anh biết chắc sẽ không còn thời gian để quan tâm tới hai thứ kia nữa. Anh cũng đã từng yêu vài người con gái rồi nhưng đều không cùng nhau đi tới được cuối con đường.

Chắc em cũng hình dung sơ bộ anh là người như thế nào rồi phải không? Anh tin mình đủ thông minh và nghị lực để xây ngôi nhà hạnh phúc cho chúng ta, đủ vững chãi để em tựa vào mỗi khi khó khăn. À, anh giỏi nhất là trong việc định hướng và tư duy chiến lược. Vì vậy nếu em sánh bước cùng anh thì em yên tâm sẽ không bao giờ bị lạc lối trong xã hội xô bồ này nhé. Anh thích du lịch, thể thao và đi tản bộ cùng người yêu vào buổi tối.

Về mẫu phụ nữ mà anh nghĩ phù hợp với mình:

- Em có ngoại hình chút xíu, bởi đàn ông luôn có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên mà (> 6,5 điểm). Ngoài ra, nếu em cao trên 1,55 m thì đi với anh sẽ đẹp đôi hơn đó.

- Là người biết quan tâm và chia sẻ. Anh luôn mong muốn người yêu mình có thể chia sẻ với mình tất cả những vui buồn, mệt mỏi trong cuộc sống.

- Là người phụ nữ biết chăm lo, vun vén cho gia đình (nếu như chúng ta có thể tiến xa hơn). Em không nhất thiết phải tự tay làm tất cả, cái nào em không làm được thì cứ báo anh, nhưng anh hy vọng em sẽ ưu tiên việc chăm lo, đối nội trong gia đình hơn các việc khác.

- Anh thích phụ nữ thật nữ tính, và nếu lâu lâu em có muốn trẻ con hơn, muốn làm nũng với anh thì chắc anh chỉ càng yêu em nhiều hơn thôi.

- Có công việc ổn định.

Mong tin em.

