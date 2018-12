Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ

Tôi và em đều trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Với tôi là sự vội vàng trong thời điểm, cũng có thể do sự bồng bột thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ, có lẽ vậy. Tôi đã ly hôn sau 5 năm "cơm canh nhạt nhẽo", cuộc hôn nhân thực sự đã có vấn đề ngay từ năm đầu tiên do thời gian quen và cưới của tôi chỉ sau 2 tháng. Lỗi chẳng của riêng ai khi tình cảm đã không còn và sự lạnh nhạt từ hai phía. Nhiều lần chúng tôi cũng vì con gái mà cố gắng nhưng không thể cứu vãn được, sau 5 năm chung sống vợ chồng tôi đã chia tay. Còn em, lý do mà em đưa ra cho sự tan vỡ gia đình cũng không quá nhiều mâu thuẫn. Chồng em mải chơi ở cái tuổi 30, một mình em lo toan bươn chải cho gia đình. Chuyện mẹ chồng nàng dâu phát sinh vì nguyên nhân cưới nhau 4 năm em không có con (do chồng em không có).



Tôi và em gặp nhau sau 2 năm ly hôn theo cách thật tình cờ mà như mọi người nói thì thực sự có duyên. Em, một người cá tính, sôi nổi và có những sở thích, đam mê giống tôi, làm tôi ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Tình cảm của chúng tôi phát triển tương đối nhanh. Sau gần một năm chúng tôi đã là của nhau. Tình cảm sống lại với tôi sau một quãng thời gian vất vả hụt hẫng với cuộc sống. Khi đã chắc chắn với tình cảm của mình, chúng tôi chuẩn bị các bước cho một tương lai mới. Tôi nghĩ sẽ hết lòng vì em và cũng vì hạnh phúc của mình. Những toan tính cho tất cả mọi chuyện về tương lai, từng bước được chúng tôi xác định rõ ràng. Tôi và em hạnh phúc về điều đó, nhưng mọi điều lại đang vấp phải một sự thật làm tôi không biết sẽ đặt niềm tin vào đâu.



Trong một lần sang giúp em dọn nhà đón mẹ em, tôi vô tình đọc được nhật ký của em. Em đã ngoại tình trong thời gian chưa ly hôn. Với cái cách mà tôi cảm nhận những gì em viết trong nhật ký thì thấy em quá mù quáng và bản năng. Để rồi chính chuyện đó đã tác động lớn đến quyết định ly hôn của em, sau ly hôn em rơi vào hoàn cảnh trống trải và hụt hẫng. Hiện tại khi hai gia đình đã qua lại, mong muốn tôi và em xây dựng một gia đình mới lại là lúc tôi đắn đo về tương lai của mình. Một nửa hy vọng là sẽ làm em hạnh phúc và rất muốn tin tưởng vào em; một nửa lại lo sợ cho tương lai, sợ trong bộn bề cuộc sống em lại gây cho tôi những tổn thương quá lớn. Xin hãy cho tôi những lời khuyên chân thành để có thể vững vàng với tương lai. Chân thành cảm ơn.

Dũng