Nửa năm bị nợ lương mà vợ nghĩ tôi mang tiền cho gái

Tôi là người đàn ông trong một gia đình mà mấy tháng trước đây có thể gọi là hạnh phúc, một vợ, hai con, kinh tế ổn định, vợ chồng đều chịu khó, quan tâm đến nhau, con cái ngoan ngoãn, dễ thương. Gần đây, mâu thuẫn trong gia đình phát sinh vì một lý do mà nhiều gia đình gặp phải: kinh tế và sự mất niềm tin của gia đình với tôi. Tôi làm việc cho một đài truyền hình, cương vị quản lý - thu nhập trung bình hàng tháng trên dưới 20 triệu, cộng thêm với thu nhập của vợ hơn 10 triệu nữa, đã có nhà riêng nên cuộc sống tạm gọi ổn định.

Tuy nhiên 6 tháng nay cơ quan không trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên, mọi người làm việc nửa năm mà chỉ nhận được 2 triệu/tháng gọi là tiền lương cơ bản, lý do lúc đầu giám đốc giải thích miệng là do năm mới tiền giải ngân chậm nên tiền này chỉ là tiền tạm ứng, sau sẽ trả bù cho cán bộ công nhân viên. Nửa năm rồi tiền vẫn chưa thấy đâu. Nơi tôi làm việc là cơ quan nhà nước, công việc ổn định nên mọi người khá sợ lãnh đạo, không ai đứng ra có ý kiến để người quản lý có trách nhiệm trả lời rõ ràng bằng văn bản về lý do chậm lương và thời gian chính thức hoàn trả lương cho người lao động.

Tôi không có lương nên cuộc sống gia đình đảo lộn, tiền lương của mình vợ không đủ chi trả cho gia đình nữa. Lúc đầu nghe tôi giải thích thì vợ tin và chờ đợi đến khi tôi được lĩnh lương trở lại. Tuy nhiên mãi chưa có tiền nên vợ mất niềm tin ở tôi, cho rằng tôi giấu giếm mang tiền cho gái hoặc cờ bạc nợ nần bên ngoài, bởi không lý nào một cơ quan nhà nước lại chậm lương lâu thế. Mọi lý do của tôi không được chấp nhận, nhất là không có một văn bản chính thức, mọi thứ chỉ là giám đốc an ủi bằng miệng. Gia đình hai bên nội ngoại đều không tin, khuyên tôi thành thật, mọi người sẽ bỏ qua cho. Hiện tại cuộc sống gia đình tôi quá bế tắc, sống trong gia đình như trong địa ngục, vợ mất lòng tin ở chồng, con cái nheo nhóc vì đủ thứ tiền. Mong bạn đọc cho tôi lời khuyên để giải thích cho gia đình hiểu được và cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Khang

